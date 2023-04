Guardiola ya conoce la trampa de Nike y Haaland con su cláusula: su plan de oro que fulmina al City

No basta con ser el mejor goleador que ha pisado la Premier League y siendo, además, el mejor que lo ha hecho en su proyección en competiciones europeas, en su caso, para más inri, siendo esta plasmación en la Champions League. Ni siquiera con haber encontrado un ecosistema perfecto para sus características en el Manchester City de Pep Guardiola. No, Erling Haaland tiene y tenía un plan que convence a Nike y que no pasa por jubilarse en el Etihad Stadium.

Cláusula, para nada casual

Uno no introduce una vía de escape en un club, una que podría modificar, si no tiene la intención en el futuro, una más o menos firme, de cambiar de aires, y eso es lo que sucede con el mejor goleador del planeta. ¿Con qué propósito? El primero, nuevos desafíos, porque el escandinavo es un inconformista, un devorador de retos y una vez que conquiste todo lo conquistable con el City -siempre a partir de ese horizonte que fija su cláusula, en 2024- empezará a perfilar su nuevo destino.

Su patrocinador, encantado

Para Haaland superar récords y marcar una nueva época es parte de su imagen, es su sello de presentación, sobre él se cimenta su contrato millonario con Nike y sobre él se sustenta el pago de no menos de 180 millones de euros que tendrá que abonar el club que le satisfaga y que vaya a buscarlo cuando él lo desee. Este, que ha de ser una entidad foránea a la Premier League, y existe. O podríamos decir que existen. El plan del jugador, por supuesto, también conoce una hija de ruta: su estatus inigualable le dará un contrato único y unas primas igualmente notables.

Real Madrid, en mente

Ya lo anunció en su día, solo que Haaland, personaje calculador y exitoso, sabía que necesitaba un paso previo, pero sí, todos los caminos conducen al Madrid por dos motivos sencillos: uno, para él, una vez lo gane todo con el City, triunfar en el Madrid será la cima a lograr; la máxima. Y dos, Florentino Pérez y el club blanco le esperarán todo lo que haga falta. Además, se da la situación de que el Real Madrid puede hacerlo ya que su cambio generacional coincide a la perfección con la apertura de la cláusula del noruego; es decir, en 2024, cuando Benzema, Kroos o Modric se echen a un lado. Como ven, todo está calculado y eso, aunque no lo diga, lo sabe a la perfección Guardiola.