Carletto gira todo y dejará fuera a David Alaba, Rodrygo y Camavinga

La Champions League vuelve a escena casi tres meses después de que el Real Madrid levantara en París la decimoquinta orejona de su historia y el conjunto blanco, como resulta obvio, es el equipo sobre el que estarán puestas la gran mayoría de miradas. Carlo Ancelotti dispone a día de hoy de una plantilla muy ilusionante de cara a las aspiraciones del club en la nueva edición de esta competición y esta noche los blancos debutarán contra el Celtic de Glasgow en tierras escocesas a las 21.00 horas.

Arrancar con una victoria siempre es importante y por eso ‘Carletto’ introducirá algunos cambios respecto al último compromiso liguero disputado por el Real Madrid frente al Betis el pasado sábado en el Bernabéu. En dicho encuentro, jugadores como Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes fueron titulares, pero las prestaciones del francés y del brasileño no fueron del todo convincentes como para generar un cambio radical en los planes del técnico italiano y, por ello, esta vez se quedarán fuera del ‘11’. Con todos los efectivos a su disposición, se antoja complicado que la alienación del Real Madrid en Glasgow no sea la siguiente.

Thibaut Courtois, amo y señor de la portería merengue durante la última campaña, también se está mostrando infranqueable en el presente curso, por lo que su titularidad no admite dudas.

La defensa, salvo sorpresa de última hora, sufrirá una pequeña modificación respecto al último encuentro ya que Rüdiger se ha postulado como titular en el que eje de la zaga junto a Militão, por lo que Alaba partirá como suplente. Los laterales estarán ocupados por Dani Carvajal y Ferland Mendy.

En el centro del campo se prevén pocas novedades y Aurélien Tchouameni, Luka Modric, Fede Valverde y Toni Kroos serán los encargados de generar juego para que Vinicius JR y Karim Benzema dispongan de buenas ocasiones para perforar la meta rival.

Así pues, solamente se prevén dos cambios respecto al ‘11’ de gala con el que el Real Madrid logró ganar su último partido de Champions League en el Stade France, el cual se saldó con el equipo como campeón.