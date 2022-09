Haaland habla, mira a Mbappé y Benzema y da un sorpresón al Bernabéu

Erling Haaland fue uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada, no solo por sus impresionantes cifras anotadoras en el Borussia Dortmund, sino porque fruto de sus números se convirtió en uno de los culebrones del mercado. Equipos como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich, el Barça o la Juventus se plantearon seriamente acometer su incorporación, pero finalmente fue el conjunto inglés el que zanjó el debate de la forma más contundente posible: poniendo sobre la mesa 60 millones, más de 20 ‘kilos’ anuales netos como salario y dejando claro que sería una pieza clave en el esquema de Pep Guardiola.

Tres meses después el futbolista está demostrado por qué durante el curso pasado los mejores equipos del continente vigilaron de cerca su evolución y ahora el crack de 22 años ha desvelado el porqué de su decisión, tal y como ha recogido 90min: Karim Benzema es el culpable indirecto.

La presencia del ariete francés en Chamartín y su excepcional nivel en las últimas campañas supuso el detonante del “no” de Haaland al Real Madrid. A pesar de la insistencia de los blancos en contratar sus servicios, tanto el delantero escandinavo como su padre, Alf Inge, previeron que este no iba a tener importancia en el club español mientras Karim permaneciese en la plantilla y por ello decidió aceptar la oferta del Manchester City, que aparte de garantizarle la titularidad puso sobre la mesa unas condiciones económicas muy satisfactorias.

Además, Kylian Mbappé también estuvo presente en la toma de la decisión ya que, tal y como ha afirmado el padre del futbolista, su posible llegada al Bernabéu hubiera privado aún de más protagonismo al noruego: "Tenemos en mente un criterio, ¿quién necesita un '9'? El Manchester City es un 10, es la opción perfecta, mientras que el Real Madrid es un 5 o un 6 por cómo está jugando Benzema ahora. ¿Conseguirán fichar a Mbappé?"

Eso sí, lo que no se esperaban los aficionados madridistas ni las altas esferas del conjunto blanco es que el futbolista abriera de nuevo la puerta. Antes de finalizar la entrevista, Haaland fue preguntado por esa negativa al conjunto merengue y al futbolista no pudo ser más sorprendente con su respuesta, dejando claro que ni mucho menos ha dejado de lado la idea de vestirse algún día de blanco: "Buena pregunta. No puedes hacerlo realmente”.