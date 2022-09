Acierto total de Zidane y Ancelotti con el delantero: adiós al Madrid

Luka Jovic se puede situar entre las peores compras del Real Madrid en la última década. El jugador tras un año sobrenatural en el Eintracht de Frakfurt, provocó que Florentino Pérez decidiese abonar 60 millones para cerrar su incorporación, pero ni mucho menos el rendimiento del ariete balcánico ha sido el esperado.

Zinedine Zidane apenas le brindó minutos durante el año que el francés y el serbio coincidieron en el Bernabéu y, posteriormente, Carlo Ancelotti también le privó de acaparar el minutaje deseado. El excepcional nivel de Karim Benzema y las dudas generadas por Jovic cuando este salía al terreno de juego, por muy pocas oportunidades que tuviese para ello, han sido los motivos por los que el Real Madrid ha decidido desprenderse del futbolista sin rescatar ni un solo euro este verano.

La Fiorentina, equipo que se ha hecho con los servicios del jugador, no ha tenido que desembolsar dinero para convencer a la casa blanca, pero el conjunto español se ha reservado el 50% de la cantidad de una posible venta del delantero.

Aunque muchos presagiaban que, con minutos y continuidad, Jovic podría reivindicarse en el equipo italiano y demostrar que el Real Madrid se equivocó brindándole tan pocas oportunidades, ni mucho ha ocurrido así. El rendimiento del ‘9’ está siendo tan decepcionante como lo fue durante su etapa en España y con ello no solo ha justificado la buena gestión del Real Madrid dejándole salir para no abonar su salario, sino que tanto Zidane como Ancelotti tenían motivos de peso para no confiar en él.

Jovic únicamente ha anotado un gol en partido oficial (siete encuentros disputados hasta la fecha) desde que salió del Bernabéu hace poco más de un mes atrás y sus prestaciones sobre el césped, más allá del apartado goleador, no están siendo gratificantes para los intereses de la Fiorentina.

Consecuencias en Qatar

Como es obvio, la cita más importante del año está acaparando cada vez más atención y el jugador serbio podría pagar en el Mundial los efectos de su bajo rendimiento. Aunque su presencia en el equipo no admite dudas, salvo una sorpresa mayúscula, no contará con muchos minutos dado que su competencia directa, Dusan Vlahovic, sí que está registrando unos números de lo más satisfactorios para la Juventus, 4 dianas en 4 compromisos.