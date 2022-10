Carletto remplaza a Courtois y Kroos: 3 cracks, a examen en Champions

El Real Madrid afronta su tercer partido de la fase de grupos de la Champions League y lo hace con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva. Los de Carlo Ancelotti se medirán esta noche a las 21.00 horas ante el Shakhtar Donetsk en un partido en el que el técnico italiano pasará examen a varios efectivos de la plantilla que no vienen dejando sus mejores prestaciones sobre el terreno de juego, siendo el caso más manifiesto el de Karim Benzema.

‘Carletto’ no tiene dudas de que el francés en su delantero titular, pero el penalti errado ante el Osasuna el pasado domingo y el desacierto mostrado por el ‘9’ en este arranque de campaña son dos motivos de máxima preocupación para el equipo.

Otro de los futbolistas que tendrá muchas miradas encima es Andriy Lunin. Tras perder a Thibaut Courtois por lesión, Ancelotti no tiene otro remedio que dar entrada al guardameta ucraniano para subsanar esta importante baja, la cual se prolongará una semana más, y la papeleta para el joven arquero de 23 años no es nada sencilla. La labor del belga en la portería blanca viene siendo inconmensurable, especialmente en esta competición, y Lunin no tendrá nada sencillo hacer olvidar, aunque sea momentáneamente, la baja del mencionado Courtois.

Por último, Eduardo Camavinga también será uno de los futbolistas examinados esta noche. La proximidad de el Clásico obliga a 'Carletto' a dosificar los minutos de su columna vertebral y Toni Kroos es uno de los hombres que podrían acusar esto, por lo que el francés se postula como titular frente al Shakhtar. Eso sí, las prestaciones del crack de 19 años vienen generando algunas dudas en los últimos encuentros y la Champions League le permitirá diluir todas ellas, eso sí, siempre y cuando cuaje una buena actuación.

Con eso y más, en Don Balón hemos querido recoger en ‘11’ que tratará de lograr la tercera victoria blanca en esta competición: Lunin será el portero; Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba y Ferland Mendy se postulan como titulares; Camavinga, Tchouameni y Fede Valverde compondrán la línea creativa; y, por último, el tridente estará formado por Benzema, Vinicius y Rodrygo.