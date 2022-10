Saldrá de Madrid junto a Asensio: Florentino impone y Ancelotti acepta

En 2023 son varios los jugadores que abandonarán el Real Madrid, unos por su expiración de contrato y otros porque así lo estime la directiva. En tal caso, lo que es una realidad es que Marco Asensio y Mariano Díaz tienen los días contados en el club. Ni el extremo mallorquín, ni el delantero dominicano están teniendo peso en los planes de Carlo Ancelotti y por ello la directiva no pondrá sobre la mesa una oferta de renovación para ellos: esto es ya hoy una decisión firme.

Eso sí, con lo que no contaban muchos aficionados blancos es con que Dani Ceballos también se sumaría a este listado. Según ha publicado hoy The Real Champs, el Real Madrid no tiene pensado extender la vinculación del centrocampista utrerano con la entidad más allá del 30 de junio de 2023, momento en el que quedará libre.

Es cierto que esta temporada el jugador sevillano está contando con más participación en los planes de Ancelotti, pero la idea de Florentino Pérez parece clara y, aunque Luka Modric y Toni Kroos también podrían dejar el club por su expiración de contrato, hay una clara diferencia entre ellos: el alemán y el croata sí que están en posición de recibir una oferta de renovación, mientras que la decisión con el sevillano es similar a la de Asensio y Mariano Díaz.

Aunque Ancelotti está brindando más minutos a Ceballos que a los dos futbolistas mencionados, las prestaciones de este no están terminando de convencer a la cúpula blanca y por ello Florentino ha impuesto esta premisa de cara al futuro de la entidad.

La idea del presidente es clara

En consecuencia, hay una conclusión muy ambiciosa que puede extraerse de esta decisión. La posible salida de tres futbolistas en 2023 pone en evidencia el deseo de Florentino de realizar varias incorporaciones de primer nivel para componer la medular del equipo junto a Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni y Fede Valverde, los únicos tres jugadores de la línea creativa que tienen garantizada su presencia en la plantilla blanca la próxima campaña: se avecinan grandes inversiones del mandatario, a la espera también de que el propio Ancelotti renueve su contrato.