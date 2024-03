Carletto y Bellingham avisan a Guardiola y Haaland: 6 cambios ante el City, con arma clave al Etihad

Sin duda la eliminatoria estrella de estos cuartos de final de la Liga de Campeones es la que enfrenta precisamente a los dos últimos campeones y, a la vez, semifinalistas de las ediciones anteriores; es decir, a los dos equipos que se han disputado la orejona en el transcurso de los dos últimos años largos, como son el Real Madrid y el Manchester City; un partido en el que hay importantes novedades con respecto al decisivo choque de mayo del año pasado en el coliseo inglés.

Del mal recuerdo cambiará mucho

En la eliminatoria se da por clave la imagen que el Real Madrid sea capaz de dar ante el favorito en su estadio, el Santiago Bernabéu, pero sobre todo en la vuelta, en el Etihad Stadium, un escenario en el que nadie ha ganado en la máxima competición continental desde septiembre de 2018. Es más, la última visita de los blancos a los skyblue se saldó con sonrojante derrota merengue, 4-0. Pero de aquel planteamiento habrá poco esta temporada.

Y es que, de aquel bloque y esquema de juego, Carlo Ancelotti, si las lesiones no lo entorpecen, pretende hacer hasta seis cambios, donde además habrá un elemento clave.

En aquel duelo, Carletto cometió el error de acometer el choque, ante un superpoblado centro del campo citizen, con la pareja veterana Modric-Kroos como referentes, y el Madrid se vio desbordado en todo momento. Eso esta temporada no sucederá con dos elementos diferentes. Uno será Jude Bellingham, quien no solo tiene orden de llegar en segunda línea y ser peligroso en área rival, sino que está acostumbrado a ayudar en la construcción y el achique de la medular merengue. Por otro lado, al croata lo sustituirá Camavinga, un futbolista con un recorrido mucho mayor que el 10, muy eficiente en la disputa y robo de balones y que aportará más músculo y velocidad al juego del equipo en general y al alemán y el charrúa en particular.

Además, será clave que en defensa por derecha Ferland Mendy estará en contra de Bernardo Silva; un jugador galo encargado de frenar al jugador que desarboló al Madrid en aquel duelo con dos tantos. Por eso Guardiola le ordenará que haga diagonales, en cuyo caso será el mismo Camavinga junto con Tchouameni o Rüdiger (dependiendo de quién juegue por izquierda) quienes salten a cerrarlo, tres jugadores tan rápidos como certeros al cruce. En tal caso, Tchouameni o Rüdiger serán los encargados de hacer lo propio con Foden y cubrir a Erling Haaland, al que ya secó el central alemán la temporada pasada. Lunin (junto a Bellingham, Camavinga, Mendy, Tchouameni y Rüdiger) sería el sexto cambio con respecto al once del 17 de mayo de 2023.