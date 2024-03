Casemiro no es el único, Osimhen, Griezmann y Sancho no perdonan el pecado Champions: debacle total

No hay cielo sin Olimpo, no hay futuro para muchos equipos, al menos en la perspectiva del mercado de fichajes, sin los ingresos que llegan de la Champions League, por eso este pecado, especialmente en el caso de Antoine Griezmann, Casemiro, Victor Osimhen o Jadon Sancho pueden ser demasiado severos como para soportarlos; desde luego sus equipos si no logran clasificarse para la Champions League lo van a pasar muy mal.

En el limbo o incluso fuera

Tan complicado es llegar como mantenerse, y si no que se lo digan al Newcastle, que esta temporada ha jugado y dado la cara en la UCL pero cuyos esfuerzos le han pasado factura en la Premier League. Lo que es seguro para Atlético de Madrid, Nápoles, Tottenham, Borussia Dortmund o Manchester United es que van a pasar hondas dificultades si no llegan a clasificarse, como en muchos casos parece que sucederá, para la Liga de Campeones 24/25.

De momento, escuadras como el Chelsea, campeón en dos ocasiones, o los magpies, puede decirse lo mismo el United, ya no tienen prácticamente opciones de llegar a situación Champions en la Premier, y como ellos el Nápoles, que además cuenta con mucho menos sustento económico. Y eso es un paso atrás enorme. Por su parte otros equipos clásicos en los últimos años, como el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid, tampoco pueden garantizar a estas alturas su participación y luchan en Bundesliga y LaLiga EA Sports, respectivamente, para lograrlo. En sendos casos, quedarse sin UCL sería catastrófico.

No solo es el mercado, son las cuentas

Tengan en cuenta que la temporada para los equipos cambia de forma radical estando en Champions o sin estar, más que nada porque el presupuesto da un giro radical con o sin esos ingresos. Y este factor, lógicamente, influye no solo en la capacidad de hacer fichajes en las ventanas de transferencias, sino que puede provocar que algunas de sus estrellas busquen suerte fuera; sin ir más lejos, con Jadon Sancho o Victor Osimhen parece que sucederá.