Cautivó a Zidane en Champions y el míster lo pidió para fulminar a James Rodríguez, alivio en Madrid

La temporada 2018/19 del Real Madrid estuvo cargada de decepciones, siendo esta la primera temporada que el equipo afrontaba tras la salida de Cristiano Ronaldo. El vacío que dejó el portugués no pudo subsanarlo ningún futbolista y el equipo firmó una dolorosa debacle ante el Ajax en los octavos de final de la Champions League.

El conjunto neerlandés conquistó el Bernabéu con un contundente 1-4 y Donny van de Beek fue una de las claves de la eliminatoria. Tan despampanantes fueron las dos actuaciones del mediapunta neerlandés que no dudó Florentino Pérez, sobre todo tras comprobar la necesidad de incorporar nuevos jugadores, en introducir a Donny en la agenda de posibles fichajes del Real Madrid para ese verano en lo que hubiera supuesto una malísima noticia para James Rodríguez.

Zidane no confiaba en el crack colombiano y el míster francés pensó que, con Van de Beek en el equipo, James no tendría más opciones que buscar un nuevo reto lejos de la capital… pero de forma definitiva. No obstante, finalmente las negociaciones con el futbolista del Ajax se torcieron y, aunque Florentino estuvo a punto de pagar 70 millones por el neerlandés, la operación no se concretó.

A causa de esto, James Rodríguez permaneció en el equipo una temporada más, una temporada en la que apenas tuvo minutos con Zidane, y Van de Beek puso rumbo al Manchester United en lo que posiblemente pueda catalogarse como la peor decisión tomada en su trayectoria profesional.

Desde el primer momento los problemas comenzaron abalanzarse sobre el futbolista hasta encontrarse en una situación muy crítica actualmente. El Manchester United no ha encontrado ese aliado en el mercado para poder traspasar a Van de Beek en la última ventana de transferencias y, a causa de ello, el futbolista está viviendo un ostracismo demoledor para su carrera ya que Erik ten Hag no le ha brindado ni un solo minuto en lo que va de campaña.

Esto, a su vez, también supone un motivo de alivio para el Real Madrid ya que, si finalmente el club español hubiera cerrado la incorporación del futbolista, su caída en picado hubiera generado muchos problemas tanto deportivos como económicos.