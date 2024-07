Con Kylian Mbappé, era el segundo galáctico del Madrid, el Bayern se niega pero Florentino insistirá

Florentino Pérez se había marcado como uno de sus objetivos en este mercado de verano, el fichaje de Alphonso Davies. El canadiense era, después de Kylian Mbappé, el segundo en la lista de prioridades del Real Madrid. Sin embargo, con las altas exigencias del Bayern de Múnich a la hora de definir un precio sobre el que negociar la venta, se habían frenado unas negociaciones que ahora, en las próximas semanas, se van a reprender.

Según informa As, Florentino Pérez ha dado luz verde a seguir trabajando en el fichaje de un Alphonso Davies que sigue inamovible ante su decisión de no renovar por el Bayern y forzar así su salida del conjunto germano. Una decisión que, hasta ahora no le ha dado resultado, pero que con el paso del tiempo puede acabar resultando en que los alemanes accedan a vender uno de sus principales activos, a cambio de un precio ciertamente reducido.

Por ahora, el plan del Real Madrid es claro. Van a dejar tranquilo al jugador hasta que acabe la Copa América y a partir de ahí, van a comenzar una nueva ronda de negociaciones con el Bayern de Múnich para buscar una oferta adecuada a un futbolista cuyo valor de mercado es de 50M y finaliza su contrato en un año.

Confianza en Mendy, pero con vistas a futuro

Si bien es cierto que la confianza depositada en Ferland Mendy, por parte de Carlo Ancelotti es absoluta, la realidad es que en Chamartín todos saben que con el francés hay unas evidentes limitaciones ofensivas que, en este punto de su carrera no podrá solventar. Es por este motivo que Florentino tiene tanto interés en cerrar a Alphonso Davies, pues es una oportunidad de mercado única para completar el carril zurdo con un perfil ofensivo y alegre como el canadiense, o con un jugador de corte mucho más defensivo y serio como Mendy.

Afortunadamente para los blancos, la presencia de un jugador de plenas garantías como el galo, habilita a Florentino Pérez con un arma muy poderosa en sus negociaciones con el Bayern, pues no tiene ni prisa ni una necesidad imperiosa de fichar a otro lateral zurdo. De modo que si el Bayern se pone de espaldas a negociar, nadie se tendrá que arrastrar.