Florentino Pérez traza un plan inesperado que involucra a 2 canteranos top y a Toni Kroos

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Real Madrid ha decidido no fichar un sustituto para Dani Ceballos si el centrocampista español finalmente consigue su deseo de abandonar el club este verano, según informa The Athletic. A pesar de la anunciada retirada de Toni Kroos tras la Eurocopa, Florentino Pérez ha optado por no acudir al mercado de fichajes para buscar un reemplazo, confiando en su cantera para llenar el vacío.

Dani Ceballos, quien ha tenido un papel intermitente en el equipo desde su llegada en 2017, ha expresado su deseo de buscar más tiempo de juego y un papel más protagonista, algo que ha sido difícil de conseguir en el competitivo mediocampo del Real Madrid. Aunque tiene contrato hasta 2027, la salida del andaluz parece cada vez más probable, lo que ha generado especulaciones sobre los movimientos del club en el mercado de fichajes.

Sin embargo, en lugar de buscar fuera, el Real Madrid ha decidido mirar dentro de su propia cantera para encontrar un sustituto adecuado. Según The Athletic, los jóvenes centrocampistas Nico Paz y Mario Martín, ambos destacados en el Castilla, el equipo filial blanco, están siendo considerados para dar el salto al primer equipo.

Nico Paz, conocido por su creatividad y visión en el campo, ha sido una de las revelaciones del Castilla. Su habilidad para controlar el ritmo del juego y su capacidad para generar oportunidades lo han convertido en un prospecto emocionante para el futuro del club. Por otro lado, Martín, un centrocampista más defensivo pero igualmente talentoso, ha demostrado una madurez y una consistencia impresionantes para su edad, lo que lo hace una opción confiable para el primer equipo.

La decisión de no fichar un nuevo centrocampista este verano refleja la confianza del club en su academia y en el trabajo realizado por Raúl González, el entrenador del Castilla. El conjunto capitalino ha invertido significativamente en su cantera en los últimos años y esta podría ser una oportunidad para demostrar la calidad de sus jóvenes talentos en la élite del fútbol español.

Además, esta estrategia también subraya el compromiso del Real Madrid con la sostenibilidad financiera y la gestión prudente de sus recursos. Con la promoción de jugadores de la cantera, el club no solo ahorra en costes en traspasos, sino que también fomenta un sentido de continuidad y pertenencia entre los jóvenes talentos.