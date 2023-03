Dardo a UEFA y FIFA, el Real Madrid y el Barça entre ellos, también Edin Terzic: se cargan el fútbol

El Real Madrid y el FC Barcelona han sido dos de los grandes equipos que más se han quejado, de ahí el nacimiento o intento de ello, de la Superliga, por el grave desequilibrio que están introduciendo en el fútbol las fortunas masivas, sin control, sean estas éticamente lícitas o no, que sin embargo permiten los organismos del fútbol, como suceden en la Champions con la UEFA u ocurrió con el Mundial de Qatar con la FIFA.

El mismo Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, se quejó de la distancia entre ellos y el Chelsea a nivel económico. Lógicamente un club que se ha gastado más de 600 millones de euros no puede competir en igualdad de condiciones con nadie más. Tales efectos se han visto reflejados, si no todavía con una ganancia masiva en títulos, sí a nivel mediático y de ingresos entre la Premier League con respecto al resto de competiciones.

Ejemplos

El Manchester City o el Paris Saint-Germain, el otro gran equipo exento de reglas, son pruebas significativas de ello. Curiosamente ninguno de los dos proyectos ha logrado llevarse su gran objetivo, como es la Champions League. Lo que sí consiguen temporada sí y otra también skyblues y parisinos es estar entre los mejores del continente, amén de haber gobernado con puño de hierro sus respectivos campeonatos domésticos.

Fichajes

Florentino Pérez dijo en su día lacónico que no habría Erling Haaland o Kylian Mbappé sin Superliga. Javier Tebas, presidente de LaLiga, además no ha puesto más que impedimentos tantos a esa idea como a los límites de LaLiga, maniatando al Barça y al Madrid, lo que, entre otras cosas, ha hecho que la competición hispana se quede muy relegada en comparación con la inglesa. Y no solo eso, la fuga de talento es incesante, como han demostrado Leo Messi, João Félix, Unai Emery o Álex Moreno, entre otros.

No sabemos quién ganará la Champions, pero lo que sí está claro es que los mejores jugadores y equipos juegan, quitando el PSG y honradas excepciones, en la Premier League.