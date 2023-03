Haaland y Mbappé obligan a Florentino a una locura: 100 M, dúo con Endrick y adiós a Benzema

Las dos negativas de Kylian Mbappé al Real Madrid, tal y como decía Jesé Rodríguez en la Cadena Ser, no han gustado a Florentino Pérez, y si a eso unimos que el delantero francés no estará ‘libre’ del PSG hasta 2024, como sucede con Erling Haaland y que las urgencias con el nueve blanco son más acuciantes de lo esperado ante el ocaso de Karim Benzema, el mandatario está obligado a una locura de cara al mercado de fichajes, una que va de la mano de Harry Kane y que podría formar dúo con Endrick en 2024.

Incluso Marcus Rashford, otro teórico objetivo entre los más grandes delanteros del mundo del balompié en estos momentos, tiene contrato hasta 2024. Sin embargo, Benzema no va a aguantar tanto, no al menos como cabeza de cartel perpetua, y eso obliga a lanzarse no ya a por un jugador ofensivo, sino a por un auténtico delantero centro, de esos que posean tanto dotes goleadoras como rematadoras, además de capacidad para crear segundas jugadas y de asociarse con los puntas.

Pues bien, uno de los grandes argumentos del mercado es Harry Kane, al que Tottenham le ha puesto precio, que oscila entre 100 y los 117 millones, debido a que culmina contrato en 2024 y se quiere ir el próximo verano, y está claro que para el Madrid sería la operación perfecta, de esos jugadores que sí puede suplantar con creces a Benzema, pero no es el único, hay otro más joven y que ya circula desde hace tres temporadas entre la agenda blanca.

Victor Osimhen, delantero del Nápoles, es uno de los jugadores que más gustan en Chamartín por todo lo que se ha apuntado con anterioridad y que si bien posee Kane, el nigeriano mejora al ser mucho más joven. Es verdad que la cifra de su venta, se sabe, no bajaría de los 100 millones de euros, pero se asume en el Madrid que si han de ir al mercado a por un delantero de primer orden, esa será la cantidad estipulada. Endrick podría tener un guía nada más aterrizar en el nigeriano.