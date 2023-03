El Camp Nou se detiene: respuesta de Leo Messi a Joan Laporta; a escena la UEFA y el caso Negreira

De nuevo vuelve a existir un supuesto cercamiento entre el FC Barcelona y Leo Messi, uno que está promoviendo el mismo Joan Laporta para tratar de acortar la brecha que se abrió entre él, el Barcelona y el argentino cuando el club blaugrana decidió que el 10 de la albiceleste no debía seguir en el Barça. Sin embargo la respuesta contundente de Messi cierra por ahora esa vía, con una negativa que resonará en todo el Camp Nou.

El jugador, de manos de su padre, ha querido zanjar públicamente este asunto asegurando que Messi está centrado únicamente en París y en el PSG, lo que incluye la Champions League, el resto no interesa. Pero además, según hemos podido saber, el jugador se mantiene en sus trece con Joan Laporta, al que no ha perdonado y con el que no piensa ceder. La junta directiva culé tomó una decisión, una que ratificó públicamente Laporta y ahora Messi no mira esa vía, la azulgrana.

Regreso casi asegurado

Sí querría volver Messi al Barça, pero ya no se ve haciéndolo como jugador, salvo giro inesperado del destino. Sabe el rosarino que Joan Laporta tiene su cargo en vigor y que no renunciará a él, y el Barça sabe cuál es la decisión de Messi: mientras Laporta sea presidente, él no volverá. Dicho lo cual, ¿hay una pequeña opción? La habría si se hace coincidir uno de los momentos, de los pocos que le quedan a Messi, uno de ellos en el próximo mercado de fichajes, de libertad aún sin colgar las botas del astro sudamericano con la salida del mandatario.

Al respecto se ha especulado con que el escándalo del llamado Barçagate y el caso Negreira pueda, ya sea vía española o a través de sanciones de la UEFA, presionar para que la junta actual dimita, cosa muy poco probable, en cuyo caso y siempre que Messi siga en activo, podría darse el caso de un encuentro, pero, de lo contrario, este deberá llegar ya tiempo después, cuando el futbolista abandone el fútbol en activo. O lo que es lo mismo, Messi muy probablemente volverá al Barça, pero no ahora.