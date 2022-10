Darwin Núñez y Valverde pican: ardid Champions de Luis Díaz y Haaland

Durante la primera parte de la temporada, esta que lleva a marchas forzadas al inicio del Mundial de Qatar, ha habido grandes en apuros, como el FC Barcelona o incluso el Liverpool, y otros que siguen confirmando su fortaleza, tales como el Real Madrid, el PSG o el Manchester City, sin embargo entre los más grandes favoritos a ganar la orejona solo los reds y los skyblue poseen una carta extra pase lo que pase en la Copa del Mundo, una baza en ataque que mancha el camino de la Champions League 22/23 y que Darwin Núñez, Fede Valverde, Luis Díaz y Erling Haaland conocen.

Y es que se da por supuesto que ningún jugador, sea del equipo que sea o juegue con esta u otra camiseta, se guardará nada en suelo catarí. Es más, no es la primera vez que el esfuerzo mundialista pasa factura durante toda una temporada a ciertas estrellas; léase el caso de Luka Modric, Balón de Oro en 2018 pero que pasó una larga travesía tortuosa en su siguiente temporada, la 18/19. Por eso los uruguayos saben que Luis Díaz y Haaland tienen ventaja.

De los teóricos cinco favoritos a ganar la Liga de Campeones, como son el City, el Liverpool, el PSG, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, solo los reds y los citizens ‘dejan en casa’ a dos de sus estrellas, lo que indudablemente repercutirá en un menor desgaste que puede ser crucial en la grandes ligas pero sobre todo en la mejor competición de clubs del mundo, donde los esfuerzos de una campaña cuentan, sobre todo en las rondas eliminatorias.

Pues bien, el Liverpool cuenta con dos titulares de su tridente, Salah y el colombiano, que no irán a la cita; mientras que el gigante noruego, al igual que Riyad Mahrez, también ‘descansarán’, ya que Noruega y Argelia no se ha clasificado. Bayern, PSG y Madrid tienen a sus tres integrantes del ataque como cabezas de cartel en Qatar, algunos de ellos de avanzada edad, como Benzema, Messi o Müller, pero es que además sus recambios en estos equipos también acudirán a la cita, como es el caso de Rodrygo Goes (Fede Valverde es el titular en la casa blanca), Pablo Sarabia o Choupo-Moting.

Darwin Núñez y Fede Valverde serán las estrellas de Uruguay en Qatar, un sueño para ellos, pero también un desgaste que otros no tendrán...