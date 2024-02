Davies, Kimmich y Sané ya dudan y Harry Kane se arrepiente: Bellingham, mismo zarpazo que Guardiola

Cuando arrancó la temporada, el Real Madrid era uno de los tres candidatos según las apuestas, a llevarse el título de la Champions League, por delante estaban el Manchester City, que era y es el máximo candidato a llevarse el trofeo, y por tanto revalidarlo, y el Bayern de Múnich, que ahora, tras los varapalos de la copa alemana y sobre todo la Bundesliga y el partido de ida de octavos de final de la Champions League ante la Lazio (1-0), pasa a estar por detrás del Madrid.

Complicaciones para un proyecto en el que varias de sus figuras apuntan a salir

Veremos si el rumor que se extiende por varias de las figuras del Bayern termina desembocando en salidas al término de la presente temporada, pero lo cierto es que tres pilares del equipo, por contrato y discrepancias con la entidad, como son Alphonso Davies, Joshua Kimmich y Leroy Sané están siendo relacionados con posibles ventas del conjunto alemán, y los restados no hacen sino aumentar esta tensión interna que ya sufre Harry Kane, el crack del equipo, que rinde pero al que los trofeos le son esquivos.

El Madrid se lo gana

Es verdad que el Madrid sufrió en el Red Bull Arena ante el RB Leipzig, pero se llevó la victoria, que coloca al equipo español con pie y medio en los cuartos de final de la competición, algo que el Bayern deberá sudar en el Allianz Arena ante el equipo romanista. Pero más allá de ello, el Madrid tiene en su mano LaLiga, ha perdido únicamente dos partidos esta campaña, uno de ellos tras una prórroga, y su fiabilidad es enorme debido a su nivel pese a su larga lista de bajas.

El Bayern no. Tiene bajas Tuchel, sí, pero no tantas y sobre todo no responde con la misma seguridad que los blancos ante ellas. Y entre eso y que el Madrid tiene de su parte la mística de esta competición, ahora mismo la confianza en el Bayern ha menguado aupando al cuadro merengue a la segunda posición de favoritismo. Y esa merma en la confianza puede sacudir a algunas de las estrellas muniquesas: curiosamente dos de ellas suenan para ser futuros compañeros de Jude Bellingham.