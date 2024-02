Vinicius y Bellingham avisan a Nike y Kylian: Adidas coloca al Messi merengue como competencia

Hay un jugador que está disparando esta temporada su valor en el Real Madrid y que se está ganando no solo ser uno de los predilectos de Carlo Ancelotti esta temporada, sino de la siguiente. Es más, el actual debate lo ha despertado él con sus buenas actuaciones y este lo sitúa como candidato a ser parte del tridente de ataque del Madrid junto a las dos estrellas del equipo, Vinicius Júnior y Jude Bellingham, y luego ya veremos.

Aviso para Mbappé, Rodrygo y Endrick

Sea Mbappé una realidad, una vez aterrice Endrick o desde esta campaña ya con Rodrygo Goes, Brahim Díaz se está ganando su asiento en el once y su progresión -que promete ser mayor si Luis de la Fuente, como parece, le llama y después de que Adidas lo considere un ‘jugador bandera’- es lo suficientemente importante como para ser considerado uno de los jugadores más valorados de la franja de ataque; para algunos y por características lo más parecido a Messi que ha tenido el Madrid en los últimos tiempos.

Ya sabemos por dónde va el culebrón Mbappé y aunque poco a poco parece que Madrid es su principal opción, goles como el anotado en el Red Bull Arena, totalmente messiánico, demuestran a Vincius, Rodrygo y Bellingham pero también a Carletto que Brahim es un crack mundial. No estamos hablando de que en caso de que el 7 del PSG llegue al Bernabéu, Brahim le vaya a quitar el sitio, sino que el debate quizá esté abriéndose en cuanto a la alternativa, el cuarto elemento.

Es decir, si Mbappé se certifica para la ‘casa blanca’ y con Endrick en la ecuación -salvo que el Madrid quiera cederlo- tal vez haya que soltar lastre y lo que ya no le apetece ni al Madrid ni a Carlo Ancelotti es que Brahim sea el sacrificado, cueste lo que cueste, porque esa es otra, actuaciones como la de Alemania han elevado su valor y por tanto es uno de los recursos más jugosos que puede ofrecer en su plantilla el club merengue. Pero no, Brahim se va a quedar en la 24/25, no podemos decir lo mismo de Rodrygo; y sí, si Nike promete oro al Madrid con Mbappé, Adidas responde con Brahim.