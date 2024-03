De Nagelsmann a Flick y Tuchel, todos cargan contra Guardiola y De Bruyne: escándalo City-Bayern

Cuando el Manchester City y el Bayern de Múnich han hecho buenos los pronósticos que los daban como favoritos, como le sucedía a PSG y Real Madrid, en sus respectivas eliminatorias de los octavos de final de la Champions League, ante Copenhagen (6-2) y Lazio (3-1), respectivamente, sale a la luz ahora un asunto, que no viene de una fuente poco creíble y que puede calentar y mucho un hipotético cruce entre ellos en cuartos ya que hablamos de un tema crucial para ambos equipos.

Un jugador excepcional, de una categoría única

Hablar de Kevin de Bruyne y hacerlo en los términos que comprenden su llegada al equipo skyblue hace ya nueve años, nos sitúa simplemente ante uno de los tres grandes mediocampistas de la última década, y eso con este tema es determinante. Y es que Fernandinho, el que fuera capitán y jugador a las órdenes de Guardiola en el equipo citizen, ha advertido que el míster no fichó al belga en Alemania porque sabía que se iba al City y lo quería allí.

En el Denilson Show, el exmediocampista skyblue dijo que: Él (Guardiola) estaba en el Bayern y De Bruyne estaba en el Wolfsburgo, el departamento de ojeadores del Bayern dice: 'Estamos mirando a este chico, ¿qué te parece traerlo aquí?' Y Pep: 'No, no, no, no lo quiero, no creo que encaje en nuestro equipo”, comentaba, para apostillar que “pasa un año, De Bruyne se va al Manchester City. Pasa otro año, Guardiola llega al City. ¿Entiendes? El tipo sabía que iba al City y envió a De Bruyne allí”.

Indudablemente la revelación de Fernandinho tiene su impacto en el Bayern, ya que a buen seguro que De Bruyne habría hecho la vida más fácil al cuadro bávaro y por ende a Nagelsmann, Flick y Tuchel en los últimos años.