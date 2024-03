Puñalada al socio culé, durísimo: Henry tritura a 2 cracks y explota por la clave Mbappé del Madrid

En cuanto a la gestión, las perspectivas de mercado e incluso los movimientos institucionales, corren tiempos oscuros para el Barça en su comparativa manida con el Real Madrid; donde los culés tienen insuficiencias deportivas, económicas y estructurales, los blancos sacan pecho en todas ellas. Y encima está el tema Kylian Mbappé, un jugador tan rotundamente bueno que abre un abismo en esta distancia actual entre las dos entidades, prueba de ello son las palabras de Thierry Henry, exjugador del Barça.

Leyenda indiscutible de la Premier y LaLiga

Si existiera un debate acerca de los mejores jugadores de la liga inglesa, también la española, de Francia o el Arsenal, indudablemente Titi debería ocupar posiciones de privilegio. Futbolista excepcional en todos los sentidos, el ex jugador y entrenador es ahora, entre otras cosas, un ávido y agudo comentarista, cuyas reflexiones sinceras son respetadas y lo que ha dicho del Madrid es digno de escucha en todo el fútbol europeo… para desgracia del eterno rival.

Thierry Henry na temporada 2002/03 da Premier League:



⛳️ 37 Jogos

⚽️ 24 Gols

🅰️ 20 Assistências



Nostálgico!



pic.twitter.com/4oSo4YVhyW — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) December 24, 2022

Del 10 de ‘les bleus’ y sus nuevos compañeros

El comentarista en CBS Sports dijo que “lo que van a tener si Mbappé llega, van a tener un equipo que va a poder dominar Europa o su Liga los próximos 6 o 7 años porque van a tener a jóvenes como Vinicius Junior, si Mbappé llega, Rodrygo, Valverde, Tchouameni…”

A lo que deja ir

Y no solo eso, también destacó su acertada política de fichajes y ventas, donde puso el foco en varias leyendas del Madrid. “hacen muy bien es saber cuándo deshacerse de los jugadores. No me refiero a los jugadores de los que es lógico deshacerse”, comentó, nombrando a Casemiro, Varane, Ozïl o Cristiano Ronaldo, cuyas salidas del entorno blanco han supuesto una caída considerable en sus carreras. De central francés dijo que incluso podría tener un problema de rodilla.