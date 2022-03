De Neymar a Mbappé, Florentino y Al-Khelaïfi abren 2 conflictos más

Si hubo un tiempo en el que el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en general y Nasser Al-Khelaifi y Florentino Pérez en particular tenían una buena relación, ese tiempo ha pasado. No fue tan lejana tal cosa, por ejemplo, durante la última ofensiva real del Barça por Neymar Júnior, fue el club blanco quien hizo de obstáculo en la operación, que no se llevó a efecto, como aliado parisino. Pero, como decimos, ese tiempo de fraternidad terminó, y al caso Mbappé, que ha enfrentado a los dos clubs, y la disputa deportiva, ahora se unen dos pujas abiertas.

Una, la más mediática, es la que ambos pretenden por Erling Haaland, que por cierto en los últimos días habría dado un giro dramático en contra de sus intereses, también de los del FC Barcelona, con un acuerdo verbal entre el jugador y el Manchester City, el equipo que mejor proyecto puede ofrecerle al futbolista del Signal Iduna Park. La otra es la que han abierto por Antonio Rüdiger, el central del Chelsea.

Es verdad que el germano ha acercado posturas con su club, pero los rumores de que Roman Abramóvich podría vender el club y la convulsa situación venida por la guerra de Ucrania, unido al hecho de que ya de por sí le tentaba jugar en el Real Madrid al término del presente curso, ahora se va a sumar una oferta económicamente más jugosa proveniente del gigante de la capital francesa, que persigue acabar con las esperanzas por el zaguero de blues y merengues.

Y no le queda otra al mandatario parisino, ya que todas las estrellas son reticentes a recalar en la Ligue 1, de menor visibilidad y prestigio que la Premier League y LaLiga. El único jugador en la órbita del PSG que ya no está en la del Madrid es Paul Pogba, el cual ya no cuadra en la agenda blanca, pero el resto, como ven y aún siendo pocos, son los mismos. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Antonio Rüdiger, y si quieren las discrepancias con la Superliga, juegan bajo el mismo patrón, el conflicto PSG-Real Madrid.