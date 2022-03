Guardiola acerca a Alf-Inge y Erling Haaland, el City renuncia Kane

Si, tal y como os contábamos hace unas horas, el Manchester City es uno de los dos equipos favoritos para llevarse la Champions League esta temporada, como ocurrió en la pasada campaña, y el proyecto deportivo y económico de los citizens es prácticamente insuperable año tras año, amén de poseer a uno de los dos o tres mejores entrenadores del mundo, sino el mejor, y de que Alf-Inge, padre de Erling Haaland, jugó en el equipo inglés, ¿por qué no iba a ser la opción predilecta del punta del Borussia de Dortmund?

En el City, Haaland se encontraría con un ecosistema ya configurado y diseñado para el éxito, tanto a nivel interno, en la Premier League, la mejor liga del mundo, como externo, ya que los skyblues son y serán uno de los favoritos a ganar la Liga de Campeones temporada tras temporada. Y seguramente con eso sea con lo que Guardiola ha conseguido tentar no solo a su padre, sino también a Mino Raiola, su agente, y al mismo jugador, que duda. No, Haaland no lo tiene hecho con el Real Madrid y el Barça, básicamente porque el City ha sacado la artillería.

Y vaya si lo ha hecho el conjunto del norte de Inglaterra, porque además de todos los asuntos que hemos citado, el equipo celeste le ha asegura al jugador que él es este año el objetivo número uno del club, por delante de Harry Kane, ariete del Tottenham que trató de contratar a toda costa el vigente campeón de la liga inglesa la temporada pasada en época estival. Indudablemente está claro que el City ha sopesado opciones y se ve con más posibilidades en el mercado con el escandinavo que con el internacional inglés.

Y para poner más énfasis a esta vía británica en el futuro del jugador vikingo bastan dos certezas: una, que Txiki Begiristain, director de fútbol del City, se ha reunido con el entorno del jugador, con el que tiene buena sintonía, asegura Express; mientras que Fabrizio Romano sentencia que el club inglés ha mantenido reuniones secretas con Raiola y los más inmediatas personas de confianza del jugador del Signal Iduna Park, sobre todo para certificarle que él y no Kane es la meta citizen. Si Barça y Madrid han logrado algo con el jugador, el Manchester City no se queda atrás; es más, en suelo anglosajón mantienen que están ahora mismo por delante en esta carrera.