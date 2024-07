De ser los nuevos Benzema y Busquets para Ancelotti y Flick a bombazos de Luis Enrique y Unai Emery

Dos de los jugadores que en uno u otro momento han sonado para el Real Madrid y el FC Barcelona en los últimos tiempos y no solo para este mercado de fichajes, sino para un futuro no tan a largo plazo ya no van a poder ser ni para Hansi Flick ni para Carlo Ancelotti, no al menos si se concreta la bomba que promueven el Paris Saint-Germain y Luis Enrique por un lado y con el fichaje casi confirmado del Aston Villa de Unai Emery.

El goleador que iba a sustituir a Benzema

Dicen algunas fuentes en Barcelona que el club blaugrana habría rechazado la vía que tiene casi cerrada Unai Emery debido a Nico Williams, ya que el fichaje de dos jugadores de primer orden y con precio de tal cosa no es viable para las cuentas culés, pero sea como fuere y sin haber concretado nada con el extremo del Athletic Club de Bilbao, lo cierto es que el Yayá Youré en el que se había fiado el Barça ha saltado por lo aires. O lo que es lo mismo Amadou Onana, jugador del Everton y pivote defensivo de contención, internacional con Bélgica, se marcha al Villa, donde jugará la Champions League.

Como el jugador centroeuropeo, el argentino

A la vez, también ha saltado a la palestra el interés del Paris Saint-Germain en Julián Álvarez, jugador argentino del Manchester City. Al respecto del interés francés hay que decir que el club parisino tiene el dinero para tentar al City, a la vez que Luis Enrique lo ha elegido como un delantero perfecto para el tipo de equipo que está diseñando; no en vano hablamos de un jugador con muchísimo gol, habilidad y capacitado para asociarse.

Dos que no fueron y no serán

Esto no hace sino distanciar a Onana y Álvarez de Barça y Madrid, respectivamente, con los culés centrados en fichar un jugador de banda y proteger su economía y con los blancos conformando una delantera de ensueño en la que el futbolista de Argentina ya no tiene cabida. Es verdad que los dos jugadores, como han gustado, podrían ser oportunidades en un futuro, pero hoy por hoy ninguno de los dos lo considera.