Deco y Laporta topan con Guardiola y no es por Cancelo: primer fracaso en el mercado y es de La Roja

Tan pronto España consiguió vencer a Inglaterra en la final de la Eurocopa, incluso antes, ya se empezó a esbozar el ataque que el Manchester City tiene listo y dispuesto por un jugador a las órdenes de Luis de la Fuente, uno de los que disputó de inicio la final frente a los three lions y que siempre ha gustado en can Barça; uno que fue canterano del Barça, que siempre ha querido volver al Camp Nou y que, sin embargo, se le escurre de los dedos a Deco y Laporta, como parece que también lo hace João Cancelo, y ambos a manos del mismo equipo, el City.

Todo listo para que llegue el ataque

Entre que el Barça ha fijado sus miras en el Athletic Club de Bilbao y más concretamente en Nico Williams; que Dani Olmo, el jugador del RB Leipzig, del que hablamos, tiene una cláusula de rescisión similar a la del extremo bilbaíno (cerca de 60M), y que Pep Guardiola ha decidido llevarse al 10 de España, el Barça pierde fuelle en esta posibilidad, y eso poco menos que obliga al golpe de mercado con el jugador rojiblanco.

Tanto en Alemania como en Inglaterra ven al City más cerca

No más cerca, sino mucho más cerca de Dani Olmo ven en Alemania e Inglaterra al Manchester City de lo que lo está el Barça, que poco menos que se baja de esta puja. Tengan en cuenta que el futbolista posee una gran polivalencia, además juventud y se ha criado en La Masia, de modo que es ideal para el futbol asociativo y ofensivo de los skyblue. Hablamos con Olmo de un jugador capacitado para jugar en cualquier perfil de la franja de ataque -ya sea como extremo, volante, extremo o falso punta- y que tiene gol, como se ha demostrado en una Eurocopa donde ha sido pichichi.

Por De Bruyne

Saca a la luz el informador, Gianluca Di Marzio, que Guardiola no solo está interesado en Olmo por sus características, sino que lo ve como uno de los posibles sustitutos de Kevin de Bruyne en el conjunto campeón de la Premier League, toda vez que la continuidad del belga no está asegurada ante las presione saudíes. Sea como fuera, se cree que el jugador de los diablos rojos se quedará una campaña más en el Etihad, pero eso no impide que Olmo vaya a ser su recambio; es más, fortalece esta idea, ya que, de ficharlo, Guardiola podrá ir moldeando al jugador español junto a De Bruyne.