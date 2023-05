Del Chelsea al PSG, pasando por Haaland y Mbappé, Europa vira y se abre a un nuevo rey

Rio Ferdinand, Pep Guardiola, Sergio Kun Agüero, Florentino Pérez o Fabio Cannavaro han sido algunas de las voces importantes del mundo del fútbol que han recibido la misma pregunta sobre el mismo jugador, uno que ni viste el azul del Chelsea de los más de 600 millones, ni el blaugrana del todopoderoso Paris Saint-Germain, y que sin embargo se postula como la clara alternativa al galardón de mejor jugador del planeta junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El partido ante el City, clave

Lo cierto es que pase lo que pase, parece que el Real Madrid parece condenado a ser peor que el Manchester City en el a priori, el de los favoritismos; veremos a ver si ocurre lo mismo en el a posteriori, es decir, al finalizar la eliminatoria frente a los citizens, y esto es algo similar a lo que le ocurre a un Vinicius que no marca tanto como Erling Haaland o Kylian Mbappé, posiblemente porque estará menos dotado para el gol pero también porque cumple otras funciones, y sin embargo está siendo como mínimo tan decisivo como el primero y bastante más que el segundo.

Vini fue mucho mejor que el noruego en el partido de ida de semifinales de la Champions League entre el equipo de Pep Guardiola y el de Carlo Ancelotti, donde además marcó, un golazo por cierto, y por tanto la pregunta a estas personalidades, pero también la que ya se empiezan a hacer en Europa, es si Vincius vuelve a ser decisivo, esta vez en la vuelta en el Etihad y se cuela en otra final, ¿puede ya ser considerado el mejor jugador en estos momentos del mundo?

Desde luego a nivel de desequilibrio lo es, no hay otro futbolista ahora mismo que genere tanta incomodidad en el uno contra uno como el brasileño, al que literalmente y en el mayor de los casos solo se puede intentar parar generando ayudas y superioridad sobre él. Por eso Ancelotti cree que si no es el mejor “está ahí”. En esta Champions está siendo clave: ha marcado o asistido en todos los partidos que ha jugado, salvo en la visita al Shakhtar Donetsk, donde fue suplente, es decir, ha anotado 7 goles y ha dado 5 asistencias en 11 partidos en la Liga de Campeones, pero sobre todo Vini siempre es una fuente de peligro para el Madrid. Dicho esto, y sabiendo que no se premia al mejor goleador, sino al mejor jugador, ¿puede el Etihad darle la corona a Vini?