Sorpresón con el futuro de Di María y Pochettino le quita un problema cerrando al galáctico de 115M

No está siendo una temporada sencilla para la Juventus de Turín, que viene de empatar en casa con el Sevilla en la ida de las semifinales de la Europa League 1-1 y aún no sabe qué ocurrirá en la Serie A, lo que unido al comienzo de curso tan convulso en la institución o la baja de Paul Pogba durante tanto tiempo, han hecho que se convenzan de la continuidad de Ángel Di María justo a la vez que Pochettino y el Chelsea le quitan 115 M de recursos a uno de sus rivales directos, el Inter de Milan.

El Fideo, garantía

Si hay una cosa que pueden asegurar Benfica, Real Madrid, PSG (no así el United) o la misma Juve, es que Di María, pese a su edad, pese a sus kilómetros en las piernas y todos los títulos que ha conseguido, sigue siendo uno de los recursos más seguros entre la gran lista de veteranos del mercado. Y eso la Juve, en pleno proceso de reconstrucción, ahora lo valora como oro puro, de modo que, tal y como informan desde Italia, el argentino, salvo cambio brusco de los acontecimientos, renovará por una temporada más con los juventinos por expreso deseo de la Vecchia Signora. Como ven, en Turín han cambiado de opinión con El Fideo, el cual parecía que tenía un pir fuera antes del Mundial.

Enlaza a perfección el asunto del extremo sudamericano con el de uno de los grandes rivales de su equipo, el Inter de Milan, que está a un paso de una nueva final de la Champions League (tras ganar en San Siro al AC Milan, 0-2) pero no podrá contar con una de sus actuales estrellas durante la próxima temporada, Romelu Lukaku, precisamente porque otro ilustre argentino, Mauricio Pochettino, que poco menos que está confirmado para el Chelsea, se lo va a arrebatar.

A decir verdad, el Chelsea no va a hacer otra cosa con el delantero que recuperar aquello que lícitamente le compró al cuadro nerazzurro por valor de unos 115 millones de euros. Los blues, en una temporada desastrosa, buscan reinventarse y el regreso de Lukaku, esa pieza clave en el actual Inter, es una prioridad para el míster sudamericano, básicamente porque el Inter no puede pagarlo y los de Stamford Bridge tendrán que deshacerse de muchos jugadores en el mercado de fichajes y necesitan un nueve de referencia. Así, todo hace indicar que Di María jugará en La Serie A en la 23/24, cosa que no hará el gigante belga.