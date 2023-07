Desolación en París: el galáctico favorito para olvidar a Mbappé elige otro candidato a la Champions

A pesar de que es Nasser Al-Khelaïfi el principal instigador de la salida de Kylian Mbappé, futbolista que únicamente parece estar abierto a dejar el equipo francés si el Real Madrid es su próximo destino, el jeque catarí es consciente del problema que generaría la salida del delantero de 24 años.

Previendo que Mbappé abandonará el proyecto este verano, nombres como los de Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani o Harry Kane han dado que hablar en las oficinas del club como alternativas al ‘7’ y, cuando la opción del inglés parecía ser la más interesante para olvidar a Kylian, Al-Khelaïfi se ha topado con un duro contratiempo que está a punto de resquebrajar su plan por completo: el Bayern de Múnich, otro candidato a ganar la Champions League en la temporada 23/24.

Según comenta Sky Sports, Kane tiene especial predilección por trabajar a las órdenes de Thomas Tuchel en el caso de que el delantero de 29 años termine abandonando el Tottenham Hotspur, club que no permitirá su salida por menos de 100 millones de euros. Es cierto que las dos primeras ofensivas del gigante bávaro no han alcanzado tal requisito, pero la última novedad acerca de este culebrón invita a pensar que el acuerdo se cerrará esta misma semana: según Mirror, el presidente ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, y el director técnico, Marco Neppe, no han acudido a la gira asiática del equipo y, en lugar de unirse al equipo en Japón, se han quedado atrás para sellar el trato por el delantero londinense.

Mbappé, el problema

Y en París son conscientes de todos los efectos perjudiciales que están provocando la no definición del futuro de Mbappé. Con el delantero francés aún en las filas del PSG y sin estar determinada su salida del equipo este verano, las alternativas vigiladas por el club, especialmente Kane, no se sienten convencidos de llegar a París.

Es por eso que Al-Khelaïfi lleva prácticamente dos meses intentando deshacerse de la estrella parisina para permitir, con su fuga, que el club cierre la llegada de un sustituto de primera clase, aunque Kane no será finalmente ese hombre ya que el Bayern de Múnich, si nada se tuerce, oficializará uno de los bombazos del verano con su fichaje.