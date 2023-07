No será como Dembélé y Modric, Florentino lo despreció y Tuchel desesperado por el fichaje de 100M

El mercado de fichajes sigue avanzando y con el paso de los días estamos más cerca de los días más definitivos en una ventana de transferencias donde todavía nos quedan muchos bombazos por estallar. Entre ellos el de Harry Kane, que desde hace meses apuntaba a una salida del Tottenham y que, pese a que sigue deseando abandonar el club, en Inglaterra aseguran que no forzará a las malas una salida del club de su vida.

Fin a un sueño amargo como ‘spur’

El inglés se niega a actuar como lo hicieron otras leyendas del Tottenham para salir del club. Tanto Luka Modric como Gareth Bale apretaron mucho las tuercas a un Daniel Levy que solamente quería proteger a su equipo. Así pues, Kane, no será ni un Modric, ni un Bale ni un Dembélé. No se piensa perder un entrenamiento ni pondrá entre la espada y la pared a su equipo. Su única decisión será la de no renovar para salir, al menos en el próximo mercado de fichajes.

Con su salida del conjunto londinense, Harry Kane pondría fin a una carrera de una década en el Tottenham, club en el que se asentó a partir de 2013, cuando finalizó su última cesión al Leicester City. A partir de ahí comenzó una leyenda que ha logrado anotar 213 goles en Premier League y hasta 280 entre todas las competiciones con los de White Hart Lane.

El fichaje para entrar en la carrera de la Champions

Por su parte, Thomas Tuchel está como loco para cerrar la incorporación de uno de los mejores delanteros del mundo. El inglés daría un paso de gigante en cuanto a calidad a la plantilla bávara, que ficharía a un nueve top mundial que hace unas semanas fue totalmente despreciado por Florentino Pérez, que nada más ver que había una mínima posibilidad para fichar a Mbappé cerró todas las puertas a Harry Kane.

Con todo, el Bayern de Múnich está muy necesitado de un nuevo Lewandowski, ya que el experimento con Sadio Mané como delantero centro no ha salido nada bien y esperan que la llegada de un nueve de máximo nivel los vuelva a poner entre los favoritos para levantar la Champions League.