Devastador para Pedri y Gavi, adiós al otro Busquets: Arteta, como Emery, 60M y OK al fijo de España

La información que venía definida desde Inglaterra toma un cáliz aún más serio al ser reforzada por la homóloga española de una parte interesada en este asunto, como es el medio especializado, entre otras cosas, en el FC Barcelona, Mundo Deportivo, de modo que ya se puede dar credibilidad y recorrido a las intenciones del Arsenal y Mikel Arteta con el insustituible de España y la Real Sociedad, el que es visto en la ciudad condal por Xavi, Pedri y Gavi como el nuevo Busquets, y el que, como ha hecho Unai Emery con el Aston Villa, puede salir mediante el pago de su tasación.

Una cláusula alta pero asequible

Cuando se ven las cantidades que está pagando la Premier League por jugadores de corte organizativo, la cláusula de Martin Zubimendi parece asequible para clubs de la entidad deportiva y económica de Chelsea, Manchester United, Manchester City o Arsenal, y son precisamente los del Emirates Stadium los responsables de sumir en el pesimismo al cuadro realista y, por alusiones, también al Barça sobre el mediocampista de La Roja.

Y es que MD, como afirman medios ingleses, asegura que Arteta se ha encaprichado del jugador a las órdenes de Imanol Alguacil y no tendrá reparos en poner sobre la mesa la cantidad fijada para comprar su adiós del equipo blanquiazul: 60 millones de euros. La información del medio catalán va más allá y genera auténtico pánico en Anoeta, ya que los londinenses querían hacer esta oferta en este mes de enero, en el mercado invernal.

Eso sí, dejará tranquilo a más de uno en Donostia saber que el jugador no tiene pensado dejar su club a mitad de temporada. Ahora bien, la potencia de fuego de los gunners hace que el Barça vea imposible igualar las ofertas inglesas y en clave realista hace muy improbable que tarde o temprano una propuesta no vaya a llevarse a uno de sus jugadores franquicia, como es Zubimendi. No es para menos, viendo el precio y rendimiento de futbolistas como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Mason Mount, lo de Zubimendi parece hasta barato. Por otro lado, la fórmula del pago ya ha sido usado por Unai Emery en la Premier.