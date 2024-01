Florentino le da a Ancelotti en Riad los dos fichajes de la temporada, que retratan a dos titulares

El Real Madrid ganó el Atlético de Madrid con mucho suspense y sufrimiento pese a la goleada final, básicamente porque hubo muchos fallos en los dos equipos que los rojiblancos supieron aprovechar en mayor medida (a menos ocasiones, casi la mitad, consiguieron tener más acierto). Con todo, Carlo Ancelotti, que reaccionó tarde en los cambios, pero lo hizo, contraatacó con dos piezas desde el banquillo que aseguraron quienes han de estar sí o sí en el once en la final, de paso señalando a dos que no se lo ganaron.

Empuje, precisión y equilibrio

El Atleti rozó la final de la Supercopa en dos ocasiones, pero el Madrid se sobrepuso e igualó el tanto inicial del adversario, poniéndose 2-1, y luego el tercero colchonero, empatando a tres. Y la reacción blanca, así como su dominio en el tramo final del partido, vino sobre todo dado por dos cambios, el de Eduardo Camavinga y el de Toni Kroos, dos auténticos fichajes de esta temporada: el primero por su recuperación de su grave lesión; el segundo porque hoy por hoy está para ser renovado en Arabia Saudí. El germano y el francés están siendo de los mejores del equipo esta campaña y con el regreso del francés, Carletto no puede prescindir de ellos; es más, Florentino ya los ve como motores de la 24/25, lo que ahorraá costes en el mercado al club.

Sin embargo, volvamos al partido. Lógicamente el paso al frente del alemán y el ex del Rennes deja señalados. Primero a Luka Modric, que fue titular e hizo agua. Sobrepasado y sin la potencia de antaño, suya fue, como mínimo, la responsabilidad del gol de Antoine Griezmann, pero sobre todo estuvo impreciso y falto de ritmo, sobrepasado por un ritmo de partido tan alto, como sucediera en el Etihad Stadium la pasada campaña. Tampoco estuvo acertado Aurelian Tchouameni, que vuelve a dejar muchas dudas: más allá del pase de seguridad, no aportó ninguna solución y mantuvo un tono tibio en el aspecto defensivo. Y las deja porque Camavinga, que no hizo de pivote, recupera más, técnicamente está más dotado y su claridad en el pase es superior a la de su compatriota, entonces, ¿por qué no juega?

Por suerte para el ex del Mónaco, Camavinga brillo sustituyendo a Ferland Mendy, que marcó, estuvo algo mejor, pero se fue de nuevo con molestias.

Lo que está claro es que Carlo Ancelotti tiene en Kroos a su mejor organizador, además de ser el más indicado para sacar la pelota jugada, y Camavinga debe ser y es su mejor baza para el pivote, aunque posiblemente también sea ahora mismo el mejor lateral izquierdo del equipo.