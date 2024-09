El '9' que hizo reír a Ancelotti: se gana su confianza y Rodrygo ya lo sabe; duelo de egos en Madrid

La armonía y felicidad reina en el entorno del Real Madrid, el equipo cada vez está más ordenado y los resultados se están dando de forma progresiva, por más que las lesiones sigan siendo el pan de cada día. Carlo Ancelotti encontró una dinámica importante de mitad de campo para adelante, precisamente desde Jude Bellingham hacia el tridente de arriba. Pero el técnico no pierde de vista al nuevo proyecto de la Casa Blanca, Endrick. El brasileño se fue de Palmeiras para desbordar su talento y no está decepcionando.

Carlo Ancelotti es consciente de su talento y su potencial, está que lo llega con calma y este es uno de los aspectos que el entrenador ha adelantado a la prensa. Pero el punto de inflexión seguramente haya sucedido contra Stuttgart por Champions League cuando el de 18 años ingresó para quemar los minutos restantes. Sin embargo, el delantero hizo de las suyas y terminó anotando, lo cual despertó la curiosidad a la prensa sobre si fue más sorprendente que no haya asistido o que se quiera sacar a los 18. La respuesta del DT dejó atónitos a los presentes en la sala.

Las risas de Ancelotti

Real Madrid se llevó tres puntos que valen oro contra Stuttgart, pero lo que se llevó la atención de los aficionados fue la actuación de Endrick en el poco tiempo que tuvo en la cancha. Anotó cuando solo faltaban minutos y en conferencia un periodista no evitó preguntarle a Ancelotti si fue más valiente no pasarle a Mbappé o Vinicius, o casarse con 18 años. “Yo creo que la vida privada me gusta un poco más”, dijo el técnico entre carcajadas.

El lado valiente de Endrick

En la pretemporada Endrick ya mostraba dotes de lo que era capaz de hacer, ese atrevimiento lo llevó a fichar por el vigente campeón de la Champions League. Tanto Ancelotti como Florentino Pérez sabían con qué clase de jugador estaban lidiando. Por su parte, el entrenador valoró el rendimiento del brasileño ante todo tras su debut goleador. “En estos dos días ha demostrado ser muy valiente en todos los sentidos”, acotó.

Ardua competencia arriba

Endrick no la tiene nada fácil, debe competir con nadie más que Kylian Mbappé por la titularidad, aunque hay algunos detalles que el ‘9’ puede valorar. Si no logra quitarle la posición al francés, quizás Rodrygo sea la mejor alternativa y eso provocaría que el galo se vaya al extremo. Vinicius, por su parte, es fundamental para el estratega, por lo tanto, Endrick deberá seguir trabajando.