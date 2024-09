Arda Güler y Luka Modric se ríen de él, ni cuenta para Ancelotti y Florentino Pérez ya le da salida

Tras un comienzo de temporada lleno de imprevistos y lesiones, no han sido pocos los jugadores que han pasado por la medular del Real Madrid. Y es que, sin Camavinga, ni Bellingham y ahora sin Brahim, Carlo Ancelotti ha tenido que ser más creativo que nunca a la hora de formar sus alineaciones. En este sentido, jugadores como Arda Güler o Luka Modric han ganado peso en el equipo, algo que no ha sucedido con Dani Ceballos, que, además de una pequeña lesión que lo ha dejado fuera de combate, ha demostrado ser el último de la lista a la hora de entrar en juego.

Dicha situación no ha hecho más que confirmar al de Utrera que el Real Madrid no es el equipo en el que debe estar, pues, por más que pasen los años y las situaciones cambien en Chamartín, siempre es el último centrocampista. Hecho que ha llevado al ex del Betis a plantearse su regreso al Benito Villamarín, donde espera volver a sentirse importante y, donde según As, esperan certificar su regreso, en calidad de cedido, el próximo mercado invernal.

El Betis, la única salida para Ceballos

Ante la sangrante falta de minutos para el español, el regreso a la que fue su casa es la idea que más puede convencer a Ceballos, que sabe que esa será una oportunidad fundamental para relanzar su carrera deportiva. Y es que, a sus 28 años, todavía no sabe lo que es ser una pieza realmente importante en un equipo de primer nivel, más allá de cuando dio sus primeros pasos en el Betis, pues ni en el Real Madrid ni en el Arsenal ha sido capaz de asentarse.

En este sentido, la mejor solución para todos los implicados, sería una cesión en enero para que, de la mano del club de su vida, Dani Ceballos sea capaz de volver a ser su mejor versión y, de paso, ayude al Betis a recuperarse de las numerosas bajas que ha sufrido en su centro del campo. Una operación, además, que ayudaría al Real Madrid a deshacerse de un futbolista con el que Carlo Ancelotti no cuenta para nada y al que Florentino Pérez no espera vender por una cifra para nada interesante.