El Bayern aplasta y el goleador con Kane se enfrenta Kompany: quiere irse al United, Barça o Atleti

El Bayern de Múnich pasó el rodillo en el Allianz Arena sobre el Dinamo de Zagreb (9-2) con un Harry Kane desatado, que anotó cuatro de los nueve tantos alemanes en el debut bávaro en la Champions League, que completaron Leroy Sané, Raphael Guerreiro, Michaele Olise (2) y Leon Goreztka. Y aún con todo, la noche no fue perfecta para un Bayern que empieza como siempre en la Liga de Campeones, arrasando, pero al que las dudas le asaltan con la continuidad de algunas de sus estrellas, entre ellas uno de los goleadores ayer, que se quiere ir.

Los hechos

Hay cosas que no se pueden ocultar y ayer el Bayern vio y sintió un desencuentro que es evidente en el vestuario entre Leon Goretzka y Vicent Kompany, entrenador muniqués: el jugador cuenta lo justo y no está contento y el míster no le cierra la puerta, de ahí que no celebrara su gol. Por eso no se descarta que la suya sea una venta en enero, una en la que ya figuran posibles compradores: del Barça y el Atleti al Manchester United.

Los ‘red devils’, los primeros interesados

Informa el diario The Sun que el Manchester United está tras la pista de Goretzka y que su salario, de 275000 euros semanales, no amedrentan al equipo inglés, que intentará ir a por él si se pone a tiro en la siguiente ventana de transferencias, que es la invernal, a partir del mes de enero.

Sobre ello, es evidente que la llegada a Old Trafford de Manuel Ugarte y el posible fichaje del jugador alemán dejarían sin hueco a Carlos Henrique Casemiro, permanentemente discutido en el United.

En la recámara

Además del lío con Kompany, dicen fuentes cercanas al mediocampista del Bayern que aceptaría jugar en el Barça y el Atleti, dos equipos que se han interesado por la situación de Goretzka en el pasado, por lo que no se descarta que sea ofrecido a sendos conjuntos españoles.