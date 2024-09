Xavi, Simeone y hasta Raphinha lo vieron venir: João Félix y un revés nuevo que lo hunde de 85M

La historia se repite para João Félix y esta sí que puede terminar de hundirlo. Primero porque ahora ya no puede recurrir al comodín del regreso incómodo a Madrid, ni tampoco al Barça, que lo rescató de ‘las garras’ del Cholo Simeone, pero además porque ya no hay trabas en su camino, ni futbolísticas ni estructurales, y aún así se la está pegando, cosa que ya vieron venir Xavi, Simeone y hasta Raphinha, excompañero suyo en el Barça.

Sí, es verdad que el menino de ouro ha conseguido un gol en apenas tres partidos, el de su debut frente al Wolverhampton, pero también es cierto que solo lleva disputados 82 minutos en la Premier League, con una media de 27,3 por partido, es decir, por ahora está lejos de ser un fijo para Enzo Maresca, que encima tiene a su disposición a un jugador más deseado y querido en Inglaterra en su misma posición: un rotundo problema para el portugués, que ya no es tan joven, ya no es la perla por explotar.

Recuperar a Jadon Sancho es asunto de estado en la Premier League; lo es para el Manchester United, que quiere hacer caja con él tras la cesión en Stamford Bridge y después de que pagaran por 85 millones de euros al Dortmund, pero también para el país de la cruz de san Jorge, que desea su mejor versión de cara a recuperarlo con los three lions. De ahí que entusiasmaran tantos sus minutos ante el Bournemouth, donde salió y, además de estar muy incisivo y peligroso, dio el pase del gol, llevándose el MVP del choque.

Sancho es un deseo nacional y uno personal de Maresca, que lo elogio tras el ultimo partido: “Creo que empezamos la segunda parte mucho mejor y Jadon (Sancho) nos ayudó mucho. Lo que ha hecho esta noche es exactamente lo que esperaba de él. Sé lo que puede darnos. Es un jugador muy bueno y lo sabía, porque lo conozco”, dijo en Sky Sports. Y lo aficionados blues lo quieren de titular. Y juega en la misma demarcación que João Félix, al que ya ha adelantado. Como decimos, aquello que vieron Xavi, Simeone o Raphinha se empieza a confirmar: su paso al frente no llega.

"All the noise around Jadon Sancho and Joao Felix... I don't care!"



Chelsea boss Enzo Maresca "doesn't see anything negative" around Jadon Sancho and Joao Felix 🔵 pic.twitter.com/K1AV8WbblC