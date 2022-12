El Benfica revela el precio de Enzo a Klopp: más que Bellingham

El gran Mundial llevado a cabo por Enzo Fernández le ha puesto en el punto de mira de varios grandes clubes europeos. El futbolista argentino interesa a muchos equipos, pero Liverpool y Real Madrid, al igual que sucede con Jude Bellingham, son las dos conjuntos más interesados en el futbolista del Benfica, pero, del mismo modo que sucede con el centrocampista del Borussia Dortmund, quien lo quiera tendrá que pagar un alto precio por él y en Portugal ya han desvelado cuál es esa cantidad.

Según informa el medio portugués O Jogo, el Benfica ha valorado a Enzo Fernández en 103 millones de libras, o lo que es lo mismo, 118 millones de euros, superando así el precio que semanas atrás el Borussia Dortmund le había puesto a Jude Bellingham y de lo que ha informamos en Don Balón, 110 millones de euros.

Una cifra que a medida que ha ido pasando el Mundial de Qatar ha aumentado. Enzo Fernández empezó siendo suplente en el equipo de Scaloni en el primer partido ante Arabia Saudí, de hecho, no consiguió hacerse un hueco en el once titular de la albiceleste hasta el tercer partido de la fase de grupos ante Polonia, gracias a su gol anotado contra México en el encuentro anterior. Desde entonces, el centrocampista del Benfica se ha convertido en un indiscutible para el técnico argentino y todo apunta a que mañana saldrá de inicio junto a Rodrigo de Paul, Mac Allister y Paredes en la medular.

118 millones de euros pide a día de hoy el Benfica. Una cantidad que seguramente aumente si Enzo Fernández anota o asiste en la final ante Francia. No hay que olvidar que no hace ni seis meses que el ex del River Plate fichó por el conjunto portugués a cambio de 10 millones de euros. Su valor ha aumentado por 10 en solo medio curso jugando en Europa y en el Mundial de Qatar.

Tanto el precio de Bellingham como de Enzo Fernández está a día de hoy por las nubes. Ambos clubes esperan que en este segundo tramo de la temporada su precio se rebaje un poco, aunque, también corren el riesgo de que aumente, sobre todo el del argentino, quien aún está en vivo en la Champions League con el Benfica y se enfrentará en los octavos de final al Brujas. Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp ansían a ambos jugadores, pero el alto precio solicitado por sus clubes podría echar para atrás a más de un equipo.