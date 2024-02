El desastre en LaLiga marca el destino de Xavi: en Nápoles, Joan Laporta amenaza con la destitución

No hay semana en la que no haya un lío en el Barça. Cuando no es por culpa del fatal juego que despliegan los de Xavi, es por unas declaraciones fuera de lugar o por el enésimo problema económico en el club. En este sentido, con la aproximación de los octavos de la Champions League, también lo hace el que puede ser el más grande de todos los líos en Barcelona; la posible destitución de Xavi si hay un desenlace fatal en la eliminatoria ante el Nápoles, la cual es fundamental para Joan Laporta y su directiva.

Final a cinco años de ridículos

Desde aquella terrible eliminación a manos de la Roma en 2018, el Barça no ha sido capaz de levantar cabeza en la Liga de Campeones. En este sentido, los culés han ido acumulando fracasos y actuaciones ridículas cada vez que pasaban por la máxima competición continental, hecho que ha dejado el prestigio de los blaugranas por los suelos.

Ante esta situación, Joan Laporta ya no está dispuesto a asumir más goleadas ni eliminaciones sonrojantes como las que se han visto recientemente. Es por este motivo que, en caso de ver algo del estilo en el Maradona, podríamos estar ante el final de Xavi, que ya sabe que, tras tener la liga virtualmente perdida, solamente le queda hacer un papel medianamente digno en Champions League, es decir, competir y caer con honor. Hecho que si no se cumple, puede acabar con el egarense fuera del equipo, incluso antes del mes de junio

Ni el juego ni los jugadores salvan a Xavi

La realidad es que nada hace pensar que las cosas estén cercanas a cambiar en el Barça. Ni el juego parece mejor de lo que era antes del anuncio del adiós de Xavi, ni, como se vio muy claramente en Granada, los futbolistas han comenzado a dar su mejor versión. Y es que, lejos de haber un cambio a mejor, nadie ha dado el paso adelante que se esperaba, en especial en defensa, donde los blaugranas son el 8º equipo con más goles encajados en LaLiga.

Así pues, con el fatal empate ante el Granada como último precedente y con la liga perdida a Xavi solo le queda una opción para que Joan Laporta no lo eche antes de tiempo: no hacer un nuevo ridículo memorable en la Liga de Campeones.