Ni Araujo ni Raphinha, Laporta y Deco tienen su nuevo paradigma: oferta de 99,6M y la van a aceptar

El empate del Barça ante el Granada en LaLiga ha vuelto a poner énfasis en la necesidad de cambios en el club blaugrana, que definitivamente parece que tira la liga, lo que no sabemos es si estos pueden o deben llevarse a cabo, como proponen Deco y según dice este, también Joan Laporta, modificando el paradigma, ese supuesto ADN Barça. En cualquier caso, una importante solución es el dinero, y hay una propuesta de 99,6 millones de euros encima de la mesa que se va a aceptar.

Choque entre Deco y Xavi

No se lo está poniendo fácil Deco al entrenador del Barça, que tuvo que salir a la rueda de prensa posterior al último duelo culé para defender otro tropiezo azulgrana teniendo que hacer frente al cambio que maneja el club a sus espaldas. Sorprendido el míster por un periodista que le espetó las palabras del director deportivo, esas por las que se busca romper con el pasado, Xavi no supo reaccionar, y en parte porque tampoco aprobaría esta venta.

Xavi sobre las palabras de Deco pic.twitter.com/ymJb57JIu6 — Mesiasfcbtv (@Vida_Blaugrana) February 11, 2024

Y es que ya sabemos quién y por cuánto puede venir el gran pelotazo del Barça en el próximo mercado de fichajes veraniego. Concretamente será el Chelsea quien ponga sobre la mesa blaugrana 85 millones de libras, unos 99,6 millones de euros, para llevarse a Frenkie de Jong, oferta de la que se han hecho eco medios de comunicación como Relevo o 90 min, y lo más novedoso y sorprendente no es eso, sino la respuesta culé.

Y es que Laporta y Deco saben que tanto si quieren cambiar el paradigma como si no, la venta de una estrella es clave en esa reconstrucción que empezará por un nuevo entrenador, y solo el neerlandés, ni Ronald Araujo ni Raphinha, parece capaz de dejar en las arcas del club una cantidad lo suficientemente amplia como para acometer estas reformas, de ahí que vayan a aceptarla. Esto no significa que De Jong vaya a marcarse, ya que tiene contrato y puede decir no aceptar, pero el Barça, Laporta y Deco van a presionar para que se vaya; al fin y al cabo, qué mejor manera de volver a empezar que con '100 kilos' bajo el brazo.