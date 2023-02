El mayor acierto de José Mourinho salva a Ancelotti y supera a Xavi e Iniesta: ya lo decía Kroos...

Un Balón de Oro, una final de un Mundial con Croacia, amén de una semifinal en Qatar, cinco Champions League y un larguísimo etcétera solo puede contextualizar la dimensión de un jugador histórico y que está a la altura, sino los supera, de los más grandes centrocampistas de la historia del fútbol. La exhibición de Luka Modric, sobre todo en la segunda parte, ante el Liverpool en Anfield dispara su leyenda.

Y no solo eso, el croata, que precisamente fue quien de la plantilla merengue habló en rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de la Champions League, está pendiente de su renovación y dejó claro ante los medios de comunicación que así como aún no ha tratado tal cosa con el club, su intención es quedarse. Visto lo visto ayer, el Madrid poco menos que tiene la obligación de hacerlo posible.

Toni Kroos, su gran compañero de viaje en todos los éxitos de estos años en el Madrid, se ha rendido a su figura en más de una ocasión y en cierta forma, visto lo visto, vista su continuidad, es entendible. Hablamos de Kroos porque su figura es otra que está en entredicho para la 23/24 debido a que también acaba contrato, pero así como al croata se le ve con ganas, con el alemán hay más dudas. Lo que sí está claro es que con Modric hablamos de lo mejor de lo mejor.

Dimensión histórica

No saldrá de nuestras palabras que esta u aquella leyenda es mejor que otra, pero desde luego sí afirmamos que Modric -el cual, recordemos, llegó al Real Madrid de la mano de José Mourinho- no está por detrás de los grandes genios en la franja de la medular. Nombres grandes como Xavi, Iniesta o Zidane, si no están por detrás, desde luego no mejoran al croata, un jugador descomunal y que, parece, con cuerda para rato, para suerte del Real Madrid.