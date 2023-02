Florentino se encapricha del otro Pedri en el 2-5 y De la Fuente se lo lleva en marzo ante Odegaard

Cuando Pedri irrumpió en el Barcelona y obtuvo, casi desde el inicio, la titularidad, pocos esperaban una regularidad inmediata al más alto nivel, un ascenso tan rápido, sin embargo el jugador canario lo hizo y se ha convertido en un paradigma de los jóvenes talentos que otros quieren imitar; entre esos otros está el Madrid, que ayer trituró al Liverpool en Anfield con un jugador sobre el césped de características similares al futbolista del Barça y que puede ser la sorpresa de Luis de la Fuente en marzo.

Stefan Bajcetic se ha convertido, como ocurrió con Pedri en el FC Barcelona, en un fijo para Jürgen Klopp y el Liverpool. Sin ir más lejos, Bajcetic fue de lo más aceptable del equipo inglés frente al Madrid ayer, lo que a sus 18 años lo coinvierte en una perla que ya siguen muchos clubs, entre ellos y desde el choque de Anfield con insistencia, el Madrid. No es para menos, su precocidad augura un jugador de primer orden mundial.

Lo curioso es que el futbolista del Liverpool también está entre lo futuribles de España, habiendo un problema para la Federación Española de Fútbol con su decisión, ya que el vigués tiene doble nacionalidad, la serbia y la española, y hay peligro de que se posicione por el país balcánico antes que por el hispano. Es más, se prevé que Luis de la Fuente pueda convocarlo en marzo para la disputa del choque ante la Noruega de Martin Odegaard -partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania de 2024- y así subsanar el trámite.

Y si La Roja quiere atarlo, el Real Madrid no llega a tanto pero sí muestra interés por un futbolista que probablemente, si se decanta por jugador con la Selección Española, pueda formar trío en la medular de España con Pedri y Gavi. Potente, con una gran desplazamiento en largo pero sobre todo muy fino y claro en el manejo del balón, su juventud no le ha impedido ser el faro de este Liverpool, que si bien está en horas bajas se ha llevado la sorpresa de descubrir a un crack. Florentino, como De la Fuente, no le quita ojo.