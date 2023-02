El KO de Klopp atiza fuerte al Barça: Teatro de las pesadillas para Xavi en plano caso Negreira

Tanta es la comunicación que existe entre los estados de ánimo de los dos grandes del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona, que la chispa prendida en uno puede incidir de manera directa en el otro, causando estragos. Los blancos, que empezaron el choque de Anfield agarrotados tuvieron una reacción histórica que los deja con pie y medio en cuartos de final (2-5) y, sin quererlo, añaden presión a un Barça en llamas por el caso Negreira.

La sombra de la sospecha que se ha cernido sobre el Barcelona por el llamado Barcagate no se ha disipado con la comparecencia pública de Joan Laporta, que lejos de apartar dudas al no permitir preguntas ha sembrado muchas más. Tantas que toda LaLiga, clubs y directivos, quieren una investigación exhaustiva del asunto cuanto antes. El problema es grave, gravísimo diríamos, y la solución compleja. Además, no se piensen que estas cosas, como la victoria del Madrid en Liverpool, no tienen incidencia en lo deportivo.

El Barça visita mañana (21.00, hora española) Old Trafford con el 2-2 de la ida en el Camp Nou, la necesidad de ganar para pasar y con las bajas de Pedri, Dembélé y Gavi ante un adversario en un estado de forma magistral. O lo que es lo mismo, el Barça, tras años de batacazos en Europa no se puede permitir otro tropiezo aunque le haya tocado ‘bailar con la más fea’. Y encima se duda de su honorabilidad por el caso citado y el Madrid avanza donde ellos no pudieron. Todo se une para formalizar un Teatro de las pesadillas.

Si miramos la perspectiva de mañana, el Barça tiene duras bajas para visitar uno de los peores campos de Europa y ante uno de los rivales más duros, con un incendio institucional enorm, y creciendo cada día más y con el Madrid en plena ebullición. Si sumamos componentes a la ecuación y ya centrándonos exclusivamente en la incidencia en el trabajo de Xavi y el rendimiento de los jugadores azulgranas, la caída de Klopp, el United y el caso Negreira ponen en entredicho todo lo construido, que mañana vive una evaluación cruel, quizá injusta, a cara perro, pero necesaria. Examen a una carta.