El mensaje o ¿burla? de Thomas Müller para el Barça y Flick después del sorteo de Champions

El sorteo de la “fase liga” de la UEFA Champions League determinó que el FC Barcelona volverá a verse las caras con uno de sus grandes verdugos en las últimas ediciones de esta competencia: el Bayern Múnich. En ese equipo todavía juega el delantero Thomas Müller, que tras enterarse de la noticia le mandó un mensaje al conjunto culé y, en particular, al técnico Hansi Flick.

“El nuevo modo Champions League está en los libros. Estoy muy emocionado por los partidos, emocionado por encontrarme a mi viejo amigo, Hansi Flick, al Barcelona y a los demás equipos”, expresó el futbolista a través de las redes sociales.

Vale recordar que Flick dirigió al exfutbolista en su paso por el Bayern del 2019 al 2021 y luego en la Selección de Alemania, del 2021 al 2023.

El Barça es una de las víctimas favoritas de Müller. En las 10 ocasiones que le tocó enfrentarse con el conjunto culé, el delantero tuvo la oportunidad de anotar en 8 oportunidades. Además, entre estos cruces, está el recordado 8-2 que se disputó en plena en Lisboa, por la pandemia del coronavirus.

En esta oportunidad, la máxima competencia a nivel clubes estrenará formato con más equipos (pasa de 32 a 36) y la desaparición de la fase de grupos.

Cada equipo se enfrentará con ocho rivales en un solo partido por lo que jugará esa cantidad de encuentros. La clasificación será elaborada en función a los puntos logrados.

En esta nueva edición de la Champions, Barça se medirá con Bayern de Múnich, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.

Trips to Germany, Portugal, Serbia and Monaco for Barcelona ✈️#UCLdraw pic.twitter.com/xGntSHHdcg