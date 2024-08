Vítor Roque ya eligió destino: Laporta apura su salida por 30M para darle otro fichaje a Hansi Flick

Vitor Roque ya tiene asumido que su futuro está lejos del FC Barcelona.



Tras quedarse en un rol secundario durante la pretemporada y ver cómo le asignaban el dorsal 19 a Lamine Yamal, el brasileño se dio cuenta de que necesita más minutos fuera del Barça para seguir creciendo en Europa. Aunque al principio era reticente a irse cedido, ahora el crack de 19 años está abierto a esa posibilidad y su prioridad es encontrar un destino en LaLiga.

Tanto el FC Barcelona como su agente están moviendo hilos para asegurar la mejor salida posible que beneficie a ambas partes.



El deseo del artillero es no moverse de España para continuar su carrera. Por el momento, hay 2 opciones que asoman en su destino: Girona y Real Sociedad pero ninguno de los 2 equipos acercó alguna oferta a las oficinas del Camp Nou.



La inclinación de Roque de quedarse en tierra ibérica pone en freno las intenciones del Benfica y el Oporto en Lisboa y algun intento que tuvo el Everton que solo quedó en un sondeo, ya que Laporta espera sacar unos 30 millones por el brasileño y recaudar dinero para poder darle un último fichaje a Flick.

🟢⚪️ Sporting have approached Barça for Vitor Roque as he’s among targets for the final two weeks.



Roque, considering options as Everton never sent any formal bid to Barcelona so far.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/2qi2yblX3G