El nuevo Busquets enamora a Xavi y amenaza al Barça: 18 años de talento, quiere el puesto de De Jong

No es un secreto que el Barcelona llega de dulce a su estreno en Champions League por su paso triunfal por LaLiga EA Sports, mirando con esperanza la exhibición de João Félix y con la tranquilidad de, esta vez sí, empezar la competición en un grupo sencillo y ante un rival muy asequible, como es el Royal Antwerp. Ahora bien, Xavi Hernández y el Barça no quieren relajaciones, ya que no en vano hablamos del campeón belga y un cuadro con bastante talento en sus filas, entre ellos un Arthur Vermeeren que gusta mucho al club catalán y al que se pone etiqueta de nuevo Sergio Busquets.

En la ciudad condal ya se han fijado en él

Tanto ha crecido en Bélgica el rumor del acercamiento e interés del Barça en la perla de la medular de la escuadra de Amberes que el mismo técnico del adversario culé esta noche, Mark van Bommel, ex jugador blaugrana, ha hablado de ello en rueda de prensa, sentenciando que su nivel es excelso con una frase irónica dirigida al mismo Xavi: “no le daré ninguna información porque lo compraría inmediatamente”.

Y es que no es la primera vez que se compara a Arthur Vermeeren con el ex capitán del Barça y la Selección Española de Fútbol, hoy militando junto a Leo Messi y Jordi Alba en el Inter Miami, y eso en can Barça son palabras mayores, mas aún cuando se trata de un jugador de solo 18 años. Pero en cierta forma así es. Con una amplísima visión de juego y una enorme madurez en la distribución y control del espacio, hablamos con Vermeeren de un jugador de gran inteligencia y presencia pese a su cortísima edad.

Por todo ello, la prueba de Montjuic va a ser doble para él, que no es ajeno al interés de todo un Barça en su persona. Hay quien dice que Frenkie de Jong y Ilkay Gundogan, así como Pedri, Gavi o Oriol Romeu harían bien en vigilar al que será su adversario directo por el control del esférico en el duelo y, quién sabe, tal vez un futuro compañero. De momento, él como su equipo llegan a Barcelona con el ánimo de intentar dar una campanada que para el Barça, curiosamente, sería una confirmación de que aciertan en sus pesquisas con el futbolista nacido en Lier.