Atlético y Barça descargan la losa de los 75M sobre Griezmann y João Félix: vale media temporada

Es verdad que Barcelona y Atlético de Madrid llegan a la Champions League desde realidades antagónicas, con un conjunto blaugrana sumido en un sueño de bondades y los rojiblancos instaurados en un mar de dudas, sin embargo, a efectos prácticos ambos equipos, que tienen también rivales dispares en la máxima competición continental, miran a sus estrellas actuales examinándolas sobre el envite en el que ninguno puede fallar: esta noche Griezmann y João Félix deben brillar.

Tras la exhibición del portugués ante el Betis el pasado fin de semana, el Barça y Xavi se apoyan en el talento del luso como una de las armas más elocuentes de un Barça que debe ganar sí o sí a un rival muy endeble, como es el Antwerp (21.00, hora española). No hay otra. Sus ocho años entre ridículos y deslices inexplicables obligan al FC Barcelona deportiva y económicamente a rendir en esta Champions y, como dijo su entrenador, como mínimo llegar a octavos de final, algo que no logran desde hace tres campañas, en la 20/21, donde cayeron en esa misma ronda. Y João es clave, pero no solo para los culés, también para sí mismo, pues su futuro más allá de junio depende de ganarse el respeto de Europa.

Más exigido está el Atlético de Madrid en el que Griezmann es la clave de casi todo. Los rojiblancos, también apurados en lo económico tras el varapalo de la pasada campaña (donde ni jugaron la Europa League) y la goleada encajada en Mestalla, llegan a la competición más exigente ante un rival peligroso, como es la Lazio (21.00, hora española), en un campo hostil, el Olímpico, y con la sombra de la sospecha pendiendo sobre una fase de grupos que últimamente se les atraganta. De ahí que Griezmann sea determinante, porque es el mejor jugador de Simeone y porque el Atleti no se puede permitir caer al menos antes de octavos. Como ven, hay dos realidades parejas para Atleti y Barça, para João Félix y Griezmann, esta noche y una sola solución por delante: ganar.

75 millones de talento

A sus 32 años, el francés es la estrella indiscutible del Atleti, cuenta con una tasación de 25M (Transfermarkt) y se halla en su madurez deportiva, de modo que es justo que se le exija que tire de carro; Félix, por su parte, es tasado en 50M (misma fuente), muy por debajo de lo que pagó el Atleti al Benfica por él, supone una de las grandes apuestas culés y rojiblancas en esta campaña (unos, en lo deportivo; otros, en lo económico, ya que su revalorización le convertirá en una venta millonaria) y en sus pies está cambiar el destino aciago del Barça en la Liga de Campeones: ocho años de desilusiones son demasiados para los blaugranas. Ambos, excompañeros, penden del mismo hilo y hoy es el día llave, llave de casi media temporada.

Los dos equipos, con sus dos estrellas al frente, saben que empezar con derrota es poco menos que verse sentenciados, poco menos que tirar media temporada por las consecuencias económicas y deportivas, y hoy al buscar soluciones los dos gigantes españoles mirarán a sus respectivos cracks.