El preferido de Ancelotti, Mourinho, Sergio Ramos y Zidane o con CR7 o apunta a hacer un Kroos

Uno de los grandes del fútbol europeo en las dos últimas décadas apunta a ser uno de los elementos fundamentales de la Portugal de Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y compañía, y este jugador es, a la vez, una de las leyendas vivas del Real Madrid, una que mientras estuvo vestido de blanco, fue insustituible tanto para José Mourinho, como para Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti.

No seguirá una temporada más

Pepe no seguirá en el Oporto la temporada que viene y desde la ciudad lusa se empiezan a hacer cábalas acerca de los próximos pasos del central de Portugal en la próxima Eurocopa. Lo que está claro es que su etapa en O Dragão ha terminado, como aseguran desde suelo luso. Eso no impide, no obstante, que Roberto Martínez lo haya incluido entre sus fijos para la cita estival en Alemania.

Una renovación cortada

Y no está exenta la polémica con la salida de Pepe, ya que el jugador de 41 años, al parecer, tenía apalabrada su continuidad por una temporada más con Pinto da Costa, expresidente del club, pero André Villas-Boas, actual máximo mandatario, forzará para que esta no se produzca, enseñando la puerta a un jugador al que le dibujan varios escenarios futuros.

¿A dónde ir?

Uno, en Arabia Saudí, de donde dicen que puede tener oferta, quizá sabe si junto a su amigo y compañero en el combinado luso, Cristiano Ronaldo, pero también en la Major League Soccer, siempre atenta a leyendas salientes de Europa. Hay otra vía, la que ha escogido Toni Kroos en el Real Madrid, aunque su retirada no parece que se produzca y por tanto será un nombre más para el mercado estival.