Mbappé a días de aterrizar y cae una sospecha: Ancelotti y Florentino fijan una reunión con Rodrygo

Es lógico que el Real Madrid, que ha tomado la decisión de ir a por Kylian Mbappé este verano, pretenda equilibrar sus planteamientos de futuro sobre la exitosa plantilla que posee. En ella, hay varios jóvenes, unos cuantos, que están entre los más destacados y valorados del mundo, solo que uno de ellos se ve directamente señalado por la llegada del crack del PSG, y las últimas palabras de este fuerzan una reunión con Florentino Pérez y Carlo Ancelotti.

Una ventana particular

Rodrygo Goes, el más que probable gran afectado por la firma del francés, es, a la vez, uno de los estandartes de este Madrid, pero también es sin duda, de los tres de arriba, el eslabón débil, al que costará menos quitarle el puesto una vez Mbappé vista de blanco. Y eso lo sabe él, su entrenador y la afición. Por el momento existe una calma tensa, pero la entrevista reciente concedida por el brasileño al medio GQ hace entrever un posible lío que el mandatario y el míster se quieren evitar.

Por un lado, porque si en un hipotético escenario de este mercado, el Madrid tuviera que vender a Rodrygo, este y no dentro de un año sería el momento de recibir una cantidad enorme por él: es titular en el equipo más destacado de la temporada y Liverpool, Manchester United y Manchester City -al que alabó el delantero en dicha charla- pagarían holgadamente más de 100 millones por él. Por otro, Ancelotti y Florentino pretenden sentar las bases de lo que puede ser un futuro en el que sus minutos mengüen, y ver cuáles son las intenciones del goleador en tal caso.

Es decir, si dibujamos un tridente de ataque 24/25 con Vini, Bellingham y Mbappé, con tres medios, Rodrygo no tiene hueco en el once tipo, y eso supondrá, por el tipo de jugador que son los otros tres, muchísimos menos minutos que los que viene disfrutando el de Osasco; esta es una posibilidad bastante plausible y Carletto y Florentino quieren ver cómo respira Rodrygo, para evitar perder mucho dinero si decide que no quiere un papel secundario y sobre todo para evitar problemas futuros en el seno de la plantilla.