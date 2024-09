Enero tendrá nombre propio: Flick y Simeone no podían pagarlo y mejora a Haaland, Mbappé y Kane

Grande, enorme, pero no solo en estatura, también en calidad, cualidades y números, hasta el punto de mejorar las prestaciones de Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, por eso Hansi Flick y el Cholo Simeone, que lo tantearon, no lo podían pagar, por eso Arsenal FC, Chelsea y Paris Saint-Germain se postulan para un mercado de invierno movido con él; será, quizá, el nombre propio de enero.

Palabras que suenan a serio aviso

Baste que una estrella supere con creces las expectativas de las grandes figuras continentales, que este juegue en una liga de segundo nivel, como es la portuguesa, y que muchos equipos estén tras su pista para que el jugador en cuestión perciba que es el momento de dar un salto de calidad en su carrera y no lo oculte; un salto que le proponen, entre otros, blues, gunners y parisinos.

En el medio sueco Aftonbladet, Viktor Gyökeres habló del pasado mercado y de su futuro asegurando que “probablemente mi cláusula de rescisión (recordemos, estipulada en 100M) sea demasiado alta porque no pasó nada en este mercado de fichajes. Estoy muy contento en el Sporting, así que quedarme no es un problema. Obviamente, uno aspira a otras ligas y a un nivel superior, pero no hay estrés. Veremos qué pasa en los próximos mercados.

Con 43 goles y 15 asistencias durante la pasada temporada, Gyökeres pasó a formar parte de la lista de deseos de Hansi Flick, el Cholo Simeone, Mikel Arteta, Enzo Maresca y Luis Enrique, sin embargo, su precio hizo recular a sus muchos e importantes pretendientes, algo que podría aflojarse en invierno si el jugador presiona para salir.

Al respecto, la evolución de cada uno de estos gigantes, a excepción de un Barça y un Atleti que no puede pujar tan alto, en el primer tramo de temporada dirá si se deciden a abordar el fichaje como una urgencia necesaria, que sería millonaria, con el punta sueco o lo dejan para verano; en este sentido, enero parece ser su mes.