Gasto de más de 1100 millones de euros que deja pálidos a Real Madrid, FC Barcelona, City y PSG

El 470º CIES Football Observatory Weekly Post ha publicado una perturbadora lista en la que quedan reflejadas no solo la inversión de los grandes equipos (en esta clasificación no hay cabida para nada menos), sino su gestión en un gasto millonario, que, como veremos, no lleva acompañado necesariamente un éxito deportivo; es más, en los casos más graves, con una inversión de más de 1100 millones de euros, hay equipos a cero en títulos.

No solo es que los cinco primeros equipos -lo que incluye a los de la Saudi Pro League- sean de la competición británica -lógicamente son gigantes- sino que su nivel de inversión es netamente superior al de sus rivales en la Liga de Campeones u otras competiciones europeas. Así, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Tottenham lideran esta clasificación de gasto invertido en sus actuales plantillas con un desembolso, respectivo, de 1263 millones de euros (blues), 1038M (red devils), 1017M (citizens), 798M (gunners) y 787M (spurs).

Doing what he does best. 🥶



Cole's lob is Chelsea's Goal of the Month for August. 👏