Es el verdugo de Luis Enrique en Champions League y pasará del United para ser el nuevo Marco Reus

Después de tres años muy complicados en el Manchester United, Jadon Sancho ha recuperado la sonrisa en su segunda etapa en el Borussia Dortmund. El delantero inglés llegó al Signal Iduna Park con la intención de olvidar su aciago paso por Old Trafford y volver a ser ese jugador eléctrico cuyo valor de mercado se disparó hasta los 130 millones de euros.

Pocos meses después, el todavía jugador del United se ha convertido en uno de los líderes del Borussia y en el mayor dolor de cabeza posible para Luis Enrique y su PSG que ya vieron como en la ida de las semifinales de Champions, Jadon Sancho volvió a dar síntomas de ser un jugador con un talento generacional y con la capacidad de ser el líder de cualquier proyecto top en Europa.

Con el adiós de Reus, todos los caminos llevan a Dortmund

Pese a que la mejoría en el rendimiento de Sancho comienza a gustar en las oficinas del Manchester United, parece imposible que haya una segunda intentona con el inglés en Old Trafford. Pues, como señala Sky Sports, no hay ningún interés en que Sancho vuelva a enfundarse la camiseta de los diablos rojos. En este sentido, la idea no sería otra que la de quedarse, mediante otra cesión con opción de compra, en el Borussia Dortmund, donde se siente como en casa.

Jadon sancho vs psg pic.twitter.com/dewExiKRf3 — FELIXINHO 🇳🇬🇧🇷 (@Cfclampardjnr) May 2, 2024

Deportivamente hablando, la continuidad de Sancho casa perfectamente con las necesidades del equipo alemán, que a final de temporada dirá adiós a la mayor leyenda que jamás haya pasado por Dortmund. Un Marco Reus que, tras doce años, se despedirá del club de su vida.

En este sentido, el fichaje de Jadon Sancho como relevo de Reus sería algo más que interesante, pues, pese a no ser un perfil calcado al del alemán, sí que sería una estrella con gran capacidad para crear juego sobre la cual el proyecto del Borussia se podría sostener a lo largo de los próximos años.

Así pues, todos los caminos apuntan a que Sancho no volverá a enfundarse la camiseta del Manchester United para volver a ser feliz en el Borussia Dortmund donde se convertiría en el heredero de Marco Reus.