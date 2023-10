Es único, preferido de Xavi, deseado por Al-Khelaïfi y heredero de Neymar: 50M o más del PSG, listos

Es uno de los mejores dribladores del planeta, un futbolista de unas prestaciones en plenitud que cautivaron a Xavi Hernández, entrenador del Barça, o el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi; un futbolista llamado a sustituir a Neymar Júnior tanto en la ciudad condal como en la capital francesa y al que aún se espera, y que pasa a la primera fila de la escena Champions: mañana, en París, a las 21.00 (hora española), es el momento de El Mosquito.

Así se le apodó precisamente por eso, por su extrema capacidad para aguijonear a sus rivales desde lo impredecible de su habilidad en el uno contra uno, algo que siempre ha tenido como pocos, pero lo cierto es que Ousmane Dembélé ha tenido un aterrizaje en el Parque de los príncipes tan accidentado o en mayor medida que el que tuvo en el Camp Nou, de ahí que esos 50 millones de euros abonados por la entidad francesa a ojos de sus hinchas no hayan estado hasta el momento bien invertidos; de ahí que un partido clave como el de mañana, ante el AC Milan, se le pida un paso al frente.

Tras la derrota ante el Newcastle (4-1), el PSG necesita los tres puntos ante los italianos para no meterse en problemas en la Liga de Campeones, ya que tras el duelo solo tendrán un partido más en París, con salidas complejas por delante como San Siro y el Signal Iduna Park, y Luis Enrique otorga gran parte de las obligaciones y capacidades ofensivas parisinas al jugador galo por ser su jugador más desequilibrante, por ser un fichaje estrella que cautivó a Xavi, lo hace en Francia con Deschamps y el mismo Lucho pero al que, como decimos, aún se espera en Francia.

Es verdad que la sombra de Neymar Júnior y su 10 no es demasiado alargada por el rendimiento sumamente irregular el brasileño en el gigante de la Ligue 1, pero no es casualidad que se le diera el emblemático dorsal al ex del Barça y debe ganárselo, primero para demostrar que justificaba el gasto que en su día hizo el Barça por él (135M), pero también para hacer lo propio con la confianza que Xavi, Deschamps y ahora Luis Enrique tienen en él. No hay duda, si Dembélé despierta el PSG será otro. Y ante los rossoneri es un gran día para hacerlo.