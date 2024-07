Fallo de Southgate, sentará a capitán y canterano blancos y es el capricho que va a pedir Ancelotti

Mucho se viene hablando de las operaciones blancas por Leny Yoro, con el Manchester United por medio, y de Alphonso Davies, que parece se quedará estos últimos meses de contrato en el Bayern; incluso de Kepa Arrizabalaga y Andriy Lunin, sin embargo el tapado de Carlo Ancelotti juega en el Liverpool, ha perdido ya dos finales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y puede ser el futuro titular blanco por delante del capitán merengue, junto a Luka Modric, como es Dani Carvajal, y el canterano, Lucas Vázquez.

Hace ya tiempo que los destinos del Real Madrid y Trendt Alexander Arnold se entrecruzan, lo han hecho sobre el césped con intereses contrapuestos, pero también en los despachos, con el Madrid tanteando el destino del futbolista de 25 años. Y ahora esta última vía puede tomar forma. Informa Christian Falk que la posibilidad por el internacional con la Inglaterra de Gareth Southgate se ha activado y toma forma.

Real Madrid is getting concret with Trent Alexander-Arnold (25)

❇️ Arnold has contract til 2025, no contract extension at Liverpool yet

❇️ The Player is interested, there is contact since month